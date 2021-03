Close

¡Impactantes imágenes de la noche que Meghan reveló a Harry sus pensamientos suicidas! "No quería vivir": Así lucían el príncipe pelirrojo y su esposa, embarazada de Archie, aquella trágica noche en el Royal Albert Hall. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los momentos más fuertes durante la reciente y polémica entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a la famosa conductora Oprah Winfrey, fue el momento en el que la actriz reveló, en un acto de valentía, los frágiles momentos de salud mental que atravesó durante su época como miembro de la familia real, en la que confesó sus pensamientos suicidas a su esposo. Estaba embarazada de Archie. Además de revelar que preocupaba en ciertos ambientes el color de piel de su hijo, que no quisieron darle un título y que les retiraron la protección de seguridad, Meghan Markle le confesó a Oprah que atravesó momentos de profunda depresión y angustia ante la presión familiar y mediática y que tuvo ganas de quitarse la vida: "Estaba avergonzada de contarlo y de tener que decírselo a Harry. Pero sabía que si no lo decía, lo haría. No quería seguir viva…", admitió. Meghan se lo compartiría a Harry antes de su aparición pública en el Royal Albert Hall el pasado enero de 2019, esos pensamientos recurrentes que le animaban a pensar que quizá eso "sería lo mejor para todos". Aquella noche, Harry apretaba su mano, mientras que una sonriente Meghan Markle frente a las cámaras enfrentaba el momento más triste de su vida. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estaba avergonzada de admitir lo que me pasaba y al mismo tiempo, avergonzada de tener que decírselo a Harry por lo mucho que él había sufrido. Pero sabía que, si no lo contaba, lo haría. Simplemente no quería estar vida. Era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador", continuó. En las imágenes, se ve claramente como Harry se notaba abatido, mientras ella aguantaba con serenidad: "Estabamos intentando aguantar", aseguró. Image zoom Credit: Getty Images También comentó que cada vez que las luces se apagaban, ella aprovechaba el momento de oscuridad para llorar. Image zoom Credit: Getty Images "Es importante recordar que uno no tiene ni idea de lo que le pasa al otro en la intimidad. No tenemos idea. Incluso la gente que sonríe y sonríe", finalizó. Image zoom Credit: Getty Images El conductor Piers Morgan aseguró que no le creía nada y sus comentarios lograron tal revuelo y tantas quejas a la cadena de Good morning, Britain, que a partir de hoy el famoso periodista no volverá a su programa.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Impactantes imágenes de la noche que Meghan reveló a Harry sus pensamientos suicidas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.