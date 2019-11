Meghan Markle apoya a las mujeres socialmente vulnerables Pese a los difíciles momentos atravesados estos días, la duquesa no cesa en su labor social. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La duquesa de Sussex, Meghan Markle, estuvo en la apertura de Luminary Bakery, una pastelería regentada por mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica en Londres y donde se ofrecen cursos y trabajo remunerado a mujeres víctimas de violencia y tráfico sexual para ayudarles a aumentar sus opciones de encontrar empleo en una entorno seguro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom BEN STANSALL/AFP/Getty Images Después de aprender acerca de cómo se preparan los productos destinados a la venta, conversó con las empleadas: "Existe una cultura de la recompensa instantánea. Pero no somos objetos mecánicos que necesitan ser reparados", dijo Meghan a las trabajadoras. "El proceso de recuperación lleva tiempo". Image zoom Meghan ya ha apoyado otras iniciativas de carácter social y pese a las críticas a favor y en contra, su reciente maternidad y la presión mediática a la que se encuentra sometida tras el revuelo de su documental, no cesa en sus actividades. Image zoom Meghan Markle Max Mumby/Indigo/Getty (2) Todo apunta a que próximamente ella y su esposo, el Príncipe Harry, acompañados del pequeño Archie, volarán a California para pasar en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Advertisement

