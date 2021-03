Close

Meghan Markle acusa a palacio de tener un "papel activo" a la hora de "alimentar falsedades" En un nuevo extracto de su esperada entrevista con Oprah Winfrey, la exactriz habló más alto y claro que nunca de la pesadilla vivida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya no se calla. Es el momento de contar sin censura todo lo que ha experimentado estos años en primera persona en palacio. En un nuevo adelanto de la esperada entrevista de Oprah Winfrey con los duques de Sussex, ahora es Meghan Markle quien se explaya a gusto relatando su sentir después de todo lo vivido al otro lado del charco. Ante la pregunta de "¿cómo te sientes de que palacio te escuche decir toda la verdad hoy?" lanzada por la periodista, la esposa de Harry no tuvo reparo alguno en contestar sin miedo y más firme que nunca. "No entiendo cómo después de todo este tiempo esperasen que permaneciéramos callados si hay un papel activo al que está jugando 'la empresa' al perpetuar falsedades sobre nosotros", respondió tajante y sin titubear refiriéndose a la Casa Real. Pero hay más. Meghan aseguró que si eso significa perder ciertas cosas, tampoco sería tanto porque "ya hay mucho que se ha perdido", añadió. Meghan enfrenta un nuevo revés por parte de los inquilinos de su exresidencia. Este miércoles Casa Real hizo público un comunicado anunciando el inicio de una investigación sobre el supuesto acoso de Meghan a sus trabajadores. Image zoom Credit: CBS La información fue inicialmente publicada por The Times, periódico al que palacio hizo referencia en su escrito. "Estamos muy preocupados por los alegatos presentados por The Times que muestran declaraciones hechas por personas que trabajaron para los duques de Sussex", explica el comunicado que, de alguna manera, deja en duda la actitud de la duquesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Continúa asegurando que su equipo de HR investigará todas las circunstancias descritas en el artículo y que las personas mencionadas serán "invitadas a participar para ver si hay lecciones que se puedan aprender". Unas palabras que probablemente no habrán sido agradables de leer para la pareja, que acaba de anunciar la llegada de segundo bebé. Su malestar y sus opiniones al respecto se podrán ver al completo el próximo domingo, 7 de marzo, por la cadena CBS.

