¡Como reina en su castillo! Meghan Markle muestra cómo es la mansión que habita con el príncipe Harry en California La exactriz abrió las puertas de su mansión de Montecito, California, valorada en más de $14 millones y que cuenta con vistas al Pacífico, enormes jardines y más, ¡pasen a mirar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle Variety Cover Credit: RAMONA ROSALES FOR VARIETY Es una mujer enigmática cuyo pasado como actriz y su breve paso por la monarquía permanecen bajo el escrutinio constante del público a ambos lados del Océano. Es por ello que cada vez que Meghan Markle concede una entrevista echa a volar tanto a las malas lenguas como a los fans que la defienden de forma acérrima sobre sus decisiones y la forma en que ha decidido criar a su familia al lado del príncipe Harry. Y Meghan lo ha vuelto a hacer al ocupar la portada de la revista especializada Variety, en su edición dedicada al poder femenino y donde abre las puertas de la mansión de $14 millones que ocupa con su marido y sus hijos Archie y Lilibet. Las fotos y portada estaban supuestas a salir en septiembre, pero la publicación tuvo que ser aplazada por respeto a la muerte de la reina Isabel II, ocurrido el pasado 8 de septiembre, según indicaron voceros de Variety. Pero la espera ha valido la pena pues en fotos espectaculares, video y una larga entrevista, la duquesa de Sussex se explaya sobre la monarquía británica, la fallecida monarca de 96 años y habla de su vida como madre de dos pequeños en California. La revista Variety donde Meghan habla de su trabajo caritativo por medio de su fundación Archewell, sus proyectos profesionales y sus hijos. Las fotos y video fueron tomadas en el rancho de San Ysidro que la joven familia ocupa en Montecito, California: Claro que las cerradas tomas no permiten que el ojo aguzado de los fans de la realeza vean más allá de las elegantes telas y copiosos setos que rodean a Meghan mientras posa para la revista. Sin embargo, lo más jugoso ha llegado gracias a las fotos tras bambalinas que publica este martes el Daily Mail y donde se puede observar a Meghan posando con un enorme vestido largo floral color magenta en los enormes jardines de la casona, que según se afirma, tiene vistas al Océano Pacífico, cuenta con múltiples bungalos, árboles de limón siciliano y más. Se trata de la mansión que la pareja adquirió en el 2020 por aproximadamente $ 14,650,000. La propiedad de 18,000 pies cuadrados cuenta con 9 dormitorios, 16 baños, piscina, salón de juegos, salón de proyecciones, spa, cava de vinos y su propio jardín privado para los pequeños Archie y Lilibet: Harry and Meghan's new home Montecito CA Credit: The Grosby Group Harry and Meghan's new home Montecito CA Credit: The Grosby Group La pareja adquirió la propiedad en julio de 2020, según reportó PEOPLE, y así pasaría a formar parte de un exclusivo vecindario donde cuentan con vecinos como Oprah Winfrey, Rob Lowe y Ellen Degeneres. Harry and Meghan's new home Montecito CA Credit: The Grosby Group Harry and Meghan's new home Montecito CA Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que en la mencionada entrevista la siempre estratégica Meghan no soltó prenda respecto a su vida más íntima, sin embargo reveló dos detalles importantes: uno, que ella y Harry trabajan juntos en la misma habitación. Y dos, que la comida californiana preferida del nieto de la reina es una jugosa hamburguesa de la cadena de comida rápida In-N-Out. "Es la favorita de mi marido", afirma Markle, de 41 años. "Hay una a medio camino entre Los Ángeles y nuestro rinconcito del vecindario. Es súper divertido comprar en el drive-thru y que ellos se sorprendan. Ya conocen nuestra orden".

