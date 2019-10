Meghan Markle a las niñas: ¡Cambien el mundo! ¡Sí se puede! Meghan Markle celebra el Día Internacional de la Niña con un emotivo video para empoderar a la mujer desde su infancia. ¡No podrás creer lo que logró con tan sólo once años! By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Está de sobra demostrado que Meghan Markle es una mujer muy inteligente. Normal que el Príncipe Harry pusiera sus ojos en ella, no sólo por su innegable atractivo, sino por su conciencia social, algo que sin duda cautivó al joven príncipe al conocerla mejor e hizo que soñara con convertirle en su esposa. Image zoom Christopher Furlong/Getty Images Activista a favor del empoderamiento de las mujeres y digna luchadora por la igualdad de género, nos queda claro con su último video colgado ayer en sus redes que las obras de caridad de esta actriz convertida en princesa son sinceras. En el clip podrás ver a una Meghan niña, sin privilegios especiales y cambiando ya el mundo en defensa de la mujer. Qué duda cabe que, en su nuevo puesto en la sociedad al formar parte de la Familia Real Británica, ha encontrado una plataforma perfecta para sus ideales infantiles y los está llevando a cabo. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el texto del post que acompaña el video que puedes ver al final de este artículo, se pueden leer estas palabras tan inspiradoras: “Hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña, celebrado en todos los países y creado por las Naciones Unidas para dar visibilidad a la desigualdad de género que existe alrededor del mundo. Ya sea la falta de acceso a la educación, al estigma que rodea la menstruación, los matrimonios infantiles forzados, la discriminación médica o legal y la violencia machista, necesitamos urgentemente apoyar a las jóvenes en su camino hacia la excelencia. También es un día para celebrar y empujar a las niñas a entender cuánto valen y ayudarlas a que actúen de forma que puedan convertirse en las mujeres que quieren llegar a ser”. Image zoom Getty Images Y continúa: “La Duquesa de Sussex lucha desde siempre por hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas. Con tan sólo once años realizó una campaña contra un anuncio sexista que logró cambiar. No importa la edad que tengas o dónde te encuentres, tienes el poder de cambiar las cosas”. Image zoom GETTY IMAGES ¡Meghan Markle no deja lugar a excusas! Efectivamente, si ves el video con detenimiento, comprobarás que aparece Meghan, cuando aún su vida era como la de tantos de nosotros, en un segmento de 1993: “Si ves algo que no te gusta o es ofensivo, en televisión o en cualquier otro lado, escribe cartas y mándalas a donde corresponda. Realmente puedes hacer una diferencia en el mundo, no sólo para ti sino para los demás”. Image zoom Getty Images El post finaliza de forma directa: “Si eres una niña y estás leyendo esto, esta frase es para ti” y repite aquellas maravillosas palabras que la Duquesa compartió en uno de sus discursos en Cape Town: “Visualiza la mejor versión de ti misma y actúa como lo haría ella”. Advertisement EDIT POST

