Tierno homenaje del príncipe Harry y Meghan Markle a la princesa Diana en su aniversario luctuoso En una visita sorpresa a una escuela preescolar de Los Ángeles los duques de Sussex dejaron huella imborrable y un recuerdo de la princesa fallecida hace 23 años. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece increíble, pero este 31 de agosto se conmemoraron ya los 23 años de la trágica muerte de la princesa Diana de Gales. o Lady Di, como la llamaban de cariño, quien falleció en un accidente automovilístico en París, en 1997. Su repentina muerte causó una ola de consternación y afianzó su lugar como una de las figuras más destacadas del siglo XX. Y a pesar de la distancia de su amada Inglaterra, el príncipe Harry, hijo menor de la desaparecida princesa, marcó la ocasión con un tierno gesto que realizó en una escuela de Los Ángeles al lado de su mujer, Meghan Markle. Los duques de Sussex realizaron este lunes una visita especial al centro Preschool Learning Center donde rodeados de niñitos -muchos de ellos hispanos- plantaron semillas de nomeolvides, la flor favorita de la princesa Diana. Ayudados por algunos de los niñitos, la pareja también plantó vegetales -como tomates, calabazas, chícharos- en el jardín didáctico de la escuela para finalmente regarlos con una regadera con orejas de elefante. La organización Assistance League of Los Angeles reveló las fotos de la visita "sorpresa" por medio de su cuenta de Instagram. Image zoom IG/Assistance League of Los Angeles Image zoom IG/Assistance League of Los Angeles Image zoom IG/Assistance League of Los Angeles La princesa Diana con su hijo menor, el príncipe Harry: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry, de 35 años, y Meghan, de 39, que lleva varios meses viviendo en Los Ángeles y que acaba de estrenar una lujosa mansión en el barrio de Santa Bárbara, no se despidieron de los niñitos sin antes leerles un par de cuentos, como Jack and the Beanstalk, y cantarles canciones de cuna. El homenaje ocurre un día después de que Charles Spencer marcara el aniversario luctuoso de su querida hermana revelando la manera en que su familia marca año con año la trágica partida de Diana Spencer. "El primer deber de mi familia en agosto 31. Nunca se olvida", exclamó Spencer al publicar en Twitter una foto de Althorp House, la mansión familiar de los Spencer ubicada en Northamptonshire, England -y que ha permanecido en la familia durante más de 500 años- donde año con año la familia cuelga a media asta la bandera británica.

