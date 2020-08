Meghan, Harry y al príncipe Andrew quedan fuera de las redes sociales de la familia real británica Las redes de los duques de Sussex y del hijo consentido de la reina Isabel II desaparecen completamente del sitio oficial de los Windsor. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Meghan y Harry, duques de Sussex, y del tío del pelirrojo, el príncipe Andrew ha dado muchas vueltas en estos últimos 12 meses. La más espectacular de todas es, lógicamente, su salida de la vida oficial de palacio. En el caso de la exactriz californiana de 39 años, y el hijo del príncipe Carlos, de 35, su abandono de las funciones reales fue por decisión propia. Pero en el caso del Duque de York, la salida ha sido forzada por el escándalo que implicó su amistad con el fallecido Jeffrey Epstein. Tras la salida, Meghan y Harry cerraron sus redes y Andrew se retiró a una vida privada en su mansión de Windsor. Sin embargo este lunes los estudiosos de la nobleza notaron un pequeño, pero importante detalle: Las redes de Meghan y del duque han desaparecido de la página oficial de la familia real británica. El motivo no queda claro, pero lo que sí queda que ni el agua es que ahora solo hay tres ligas oficialmente mencionadas en el sitio de la reina: The Royal Family, que sigue la vida y obra de la reina Isabel II; Clarence House, documentando los sucesos alrededor de la vida del príncipe Carlos y su consorte, Camilla, y Kensington Royal, la cuenta oficial de los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton. Image zoom La cuenta oficial del príncipe Andrew, duque de York, donde se publicó una carta informando su retiro. Dicha cuenta ya no aparece listada en el sitio de la familia real británica: El Instagram del príncipe sigue activado y sus fotos aún disponibles al público, sin embargo luego del post de noviembre 20 no se han publicado nuevos mensajes: El Instagram de Meghan y Harry cerró un día antes de su "Megxit", o salida oficial de la realeza: Los duques, ahora residentes en California, planean reactivar su fundación en cuanto sea posible; Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente dijo en aquel entonces a People que las redes de los duques "seguirán existiendo en línea durante un futuro previsible". Por cierto que en julio pasado el príncipe Andrew dio de baja su sitio oficial, thedukeofyork.org, donde se hablaba principalmente de su trabajo caritativo y misiones humanitarias. Ahora dicho sitio envía a los cibernautas a su biografía en www.royal.uk., justo el sitio donde sus redes fueron removidas.

