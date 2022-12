Fallece a los 21 años Megha Thakur, estrella de TikTok e Instagram La joven canadiense Megha Thakur falleció de manera "inesperada" el pasado 24 de noviembre, según comunicaron sus familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Megha Thakur Megha Thakur | Credit: Megha Thakur/IG La joven canadiense Megha Thakur, quien logró acaparar millones de seguidores en redes sociales por sus mensajes de aceptación y seguridad en sí mismos, falleció de manera "inesperada" el pasado 24 de noviembre, según comunicaron sus familiares. A través de un comunicado que apareció en sus cuenta oficial de Instagram, sus padres hicieron saber que la joven de tan solo 21 años había fallecido. "Con gran pesar anunciamos que la luz de nuestra vida, nuestra amable, cariñosa y hermosa hija, Megha Thakur, falleció repentina e inesperadamente el 24 de noviembre de 2022 en las primeras horas de la mañana", dijeron. "Megha era una joven segura de sí misma e independiente. La echaremos mucho de menos. Ella amaba a sus fans y hubiera querido que supieras de su fallecimiento. En este momento, solicitamos sus bendiciones para Megha. Sus pensamientos y oraciones estarán con ella en su viaje hacia adelante". Hasta el momento se desconoce la causa de una muerte que ha dejado estupefactos a su legión de seguidores: "Siento mucho tu pérdida. Megha es hermosa por dentro y por fuera"; "absolutamente desgarrador 💔"; "sigo mirando esto esperando que no sea real"; "esto no puede ser verdad oh dios mio"; "oh, no. Que descanse en paz. Enviándote amor", dijeron sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La influencer, que tenía más de 1 millón de seguidores entre TikTok e Instagram, siempre predicó con mensajes positivos y de amor propio. "Estás a cargo. Recuerda eso", fue su último mensaje compartido con los seguidores.

