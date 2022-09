Actriz Megan Hilty devastada tras la muerte de su hermana, embarazada de 8 meses Lauren, su esposo Ross y su hijo Remy fallecían en un accidente de un pequeño avión al estrellarse en la costa de Puget Sound. La familia se encontraba en la dulce espera de otro bebé. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Megan Hilty confirmó la triste noticia en sus redes sociales. Su hermana Lauren, su cuñado y esposo de la misma, Ross, y el hijo de ambos, Remy, fallecieron en un accidente de avión al estrellarse en la costa de Puget Sound. Se trataba de una pequeña flota en la que, desafortunadamente, se encontraba su familia. En medio de esta tragedia, la actriz informó de algo sumamente doloroso que se suma a la escalofriante noticia. "Mi hermana tenía 8 meses de embarazo y estábamos esperando a su bebé Luca en un mes", escribió devastada en sus redes. Megan Hilty Megan Hilty | Credit: (Photo by Jimi Celeste/Patrick McMullan via Getty Images) Con el fin de que no se hicieran especulaciones en las noticias y se contaran las cosas de manera distorsionada, Megan prefirió lanzar un comunicado donde aclaró qué pasó exactamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los últimos tres días han sido los peores de nuestras vidas. No hay palabras para expresar la profundidad de nuestra tristeza. Lo último que deseaba era reconocer el dolor de mi familia de manera pública, pero ha llegado a mis oídos que algunos medios han informado mal sobre el género de mi sobrino y otros no han mencionado al bebé Luca", escribió. Megan informó que su hermana y cuñado dejan en vida a una hija, cuya identidad prefieren mantener privada en medio de todo lo sucedido. "La estamos todos sosteniendo en nuestros corazones. Afortunadamente, ella no estaba en el avión y pedimos que su nombre e información personal se mantenga en privado al ser una menor", añadió. En medio de tanto pesar, la estrella de Brodway quiso agradecer por todo el baño de mensajes de amor y cariño que han recibido y que ayudan a sobrellevar un dolor tan grande. En el avión accidentado viajaban 10 personas. QEPD.

