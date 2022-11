Megan Fox deja todo al descubierto con su traje de Halloween Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Machine Gun Kelly, Megan Fox Credit: Backgrid/The Grosby Group La controversial parejita dejó a todos estupefactos, no por sus increíbles disfraces, si no porque el traje de ella dejaba verlo todo abajo de la cintura ¡OMG! Además: fotos de Daddy Yankee en Tulum y las presentadoras de Suelta la sopa celebrando Halloween y mucho más. Empezar galería Megan Fox y Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly, Megan Fox Credit: Backgrid/The Grosby Group La controversial parejita dejó a todos estupefactos, no por sus increíbles disfraces, si no porque el traje de ella dejaba verlo todo abajo de la cintura ¡OMG! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Veronica Bastos, Giselle Blondet y Myrka Dellanos Veronica Bastos, Giselle Blondet and Myrka Dellanos Credit: Cortesía Telemundo Las presentadoras de La mesa caliente animaron el set de su programa en los estudios de Telemundo en Miami con sus maravillosos disfraces ¡wow! 2 de 9 Ver Todo Veronica Bastos Telemundo Halloween Credit: Cortesía Telemundo Otro de los increíbles disfraces que usó la presentadora en el show ¡súper! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Daddy Yankee Daddy Yankee Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante puertorriqueño se dio un descanso en medio de su exitoso La última vuelta Tour para gozar de las playas de Tulum, en México. 4 de 9 Ver Todo Daddy Yankee y Mireddys González Daddy Yankee Credit: Backgrid/The Grosby Group La esposa del reguetonero puertorriqueño también fue vista disfrutando de los rayos de sol del Caribe mexicano. 5 de 9 Ver Todo Eva Mendes Eva Mendes Credit: Media Mode/The Grosby Group ¿Y qué tal la actriz de sangre cubana como sexy gatita por las calles de L.A.? 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Roberto Sánchez y Jill Marie Jones Roberto Sánchez Credit: The Lee Agency El actor cubano —a quien recordamos por películas como Fast & Furious y Mrs. American Pie— presentó su nuevo cortometraje Heroes en el histórico Chinese Theater de Hollywood Boulevard y aquí. lo vemos en la alfombra roja con la actriz de la serie Girlfriends. 7 de 9 Ver Todo Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae Anya Taylor-Joy and Malcolm McRae Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de sangre argentina fue vista muy acaramelada al lado del apuesto chico en Studio City, CA. 8 de 9 Ver Todo Anne Hathaway y Jorge Glem cantante venezolano con anne hathaway Credit: IG Y en el también histórico Carnegie Hall. de Nueva York saludamos al cuatrista, compositor, arreglista y productor ganador al Gammy de origen venezolano a quien vimos al lado de la actriz ganadora al Oscar, quien presenció su concierto. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

