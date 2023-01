Megan Fox reaparece con coqueto look de sombrerito y chaqueta después de anunciar que está "buscando novia" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Megan Fox Credit: The Image Direct/The Grosby Group La novia de Machine Gun Kelly detuvo el tráfico en L.A. con su coqueto sombrero de piel a solo días de dejar la línea abierta para las damas que quieran ligar con ella. Además: Farruko y Dayanara Torres reciben el 2023 y Justin Bieber se divierte en la nieve, ¡míralos! Empezar galería Megan Fox Megan Fox Credit: The Image Direct/The Grosby Group La prometida del rockero Machine Gu Kelly, de 36 años, fue captada afuera de un supermercado en Los Ángeles, C.A., a solo días de aparecer en redes con un escote de infarto y anunciar que "actualmente" se encuentra "buscando novia" y de abrir sus redes a mensajes directos para quienes quieran ligar con ella. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Farruko y Dayanara Torres Farruko y Dayanara Torres Dick Clark's New Year's Rockin' Eve Credit: Rodrigo Varela /Getty Images /Getty Images for Discover Puerto Rico El intérprete de "Pepas" y la ex Miss Universo boricua formaron parte del multiestelar elenco que recibió el 2023 en Puerto Rico con el programa especial Dick Clark's New Year's Rockin' Eve con Ryan Seacrest. 2 de 7 Ver Todo Karrueche Tran Kerrueche Credit: 305pics/GC Images La actriz de la serie The Bay dejó a todos helados al salir de un restaurante en Miami, FL., con este modelito transparente ¡wow! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Justin Bieber Justin Bieber Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y en medio de la espesa nieve de Aspen CO., encontramos al cantante de 28 años sonriente y relajado y mostrando sus habilidades para el snow boarding. 4 de 7 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y modelo parece salida de una pasarela a las afueras del restaurante The White House, también enAspen, donde ha pasado unas vacaciones invernales con Hailey y Justin Bieber y sus algunas de sus hermanas. 5 de 7 Ver Todo Inacio Lula da Silva y Rosangela da Silva Inacio Lula da Silva y su esposa Rosangela da Silva Credit: Pedro Vilela/Getty Images El recién electo presidente de Brasil y su esposa acuden apesadumbrados al magno funeral del legendario futbolista Edson Arantes Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, llevado a cabo en el estadio Urbano Caldeira, en Santos, Brasil. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Credit: x17/The Grosby Group El ganador al Oscar apareció a bordo de un yate anclado frente a las costas de San Bartolomeo, en el Caribe francés, y acompañado de una nueva y misteriosa acompañante. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

