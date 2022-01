¡Comprometida! ¡Megan Fox bebé la sangre de su novio después de dar el sí! No te pierdas el espectacular anillo que le regaló Machine Gun Kelly bajo el mismo árbol donde se enamoraron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de más de un año de relación, la sexy actriz de Transformers, Megan Fox, anunció que se había comprometido con su novio, Machine Gun Kelly, a los 35 años. La pareja eligió sendas cuentas de Instagram para compartir la buena nueva y el momento en el que la actriz dijo sí a la petición de mano de su media naranja. Después de asegurar que en julio de 2020 se sentaron bajo el mismo árbol pidiendo que les llegara la magia, "no teníamos idea del dolor que enfrentaríamos juntos en tan poco tiempo y de esta forma frenética. No sabíamos todo el trabajo y el sacrificio que iba a requerir nuestra relación, aunque intoxicados amor y karma", expresó Megan bajo el video. "De todos modos, un año y medio después, después de atravesar juntos el infierno, después de reírme tanto, de una forma que jamás hubiera imaginado, me pidió que me casara con él", continuó. "Y tal y como en todas mis vidas anteriores y en todas las que me falten, dije sí… Y después bebimos nuestra sangre, el uno del otro", finalizó añadiendo la fecha del día once de enero de 2022. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kelly compartió una foto del anillo de compromiso de su novia, que cuenta con un diamante y una esmeralda: "Sí, en esta vida y en todas. Bajo estas ramas nos enamoramos y aquí le traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo", escribió. "Sé que la tradición es un anillo, pero diseñé este con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (la mía) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que los unen, como dos mitades de un alma, formando ese corazón oscuro que es nuestro amor", finalizó.

