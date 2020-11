Close

La Médium Latina vaticinó el ganador de las elecciones presidenciales, ¿habrá acertado? Con el escrutinio aún por finalizarse, Zulema Arroyo Farley está convencida que no se ha equivocado a la hora de predecir quién ocupará la Casa Blanca los próximos cuatro años y habla de lo que nos espera. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un día antes de las elecciones a presidente de Estados Unidos este martes, la Médium Latina decidió dar un paso a un terreno desconocido y anunció qué candidato iba a ganarse el derecho a ocupar la Casa Blanca los próximos cuatro años. En su cuenta de Instagram, Zulema Arroyo Farley vaticinó el triunfo del exvicepresidente Joe Biden, frente al presidente Donald Trump. Si no hay sorpresas mayúsculas, parece que no se ha equivocado ya que el candidato demócrata lleva por el momento la delantera en el escrutinio de los estados que necesita para asegurarse la victoria. De confirmarse este resultado, no resultará una sorpresa para el círculo íntimo círculo de la Médium, a los que ya había advertido de que se iba a producir cambios. Su firme predicción ha brindado un sentimiento de alivio a los simpatizantes demócratas que buscan ver a Trump fuera de la presidencia. “Ya yo sabía, ya lo sentía y cuando yo siento y escucho, pues yo confío en lo que escucho de mis seres queridos que han cruzado y de mis guías espirituales”, explicó Arroyo Farley a People en Español.“Lo quería [decir] simple y sencillamente para poder proveer esperanza, que es lo que realmente hace un médium”. Por ello pide replantear el discurso político actual y abrirnos a los cambios. “Tenemos que eliminar y cancelar toda esa retórica negativa que llevamos escuchando los últimos cuatro años. Yo entiendo por qué la gente [se ha sentido] intimidada, pero no podemos dejarnos llevar por lo que dicen otras personas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a lo que puede esperar si hay un cambio de inquilino en la Casa Blanca, la Médium Latina vaticina buenas noticias. “Yo creo que el mandato de Biden va a ser algo superpositivo, vamos a ver un cambio, finalmente un presidente a la altura de lo que debe ser la presidencia de los Estados Unidos, el país más poderoso”, apuntó. Arroyo Farley aseguró que bajo el nuevo presidente, los DREAMers podrían finalmente encontrar un camino a la ciudadanía. “Los inmigrantes específicamente que están preocupados, los DREAMers, a ellos les tengo que decir que no tienen por qué preocuparse, que pueden dormir tranquilos, que va a venir un cambio muy grande para ellos y que se van a poder sentir seguros en este país”, apuntó. A pesar de que asegura que podría, se niega a hablar de cosas negativas que no ayuden al bienestar emocional y mental de la gente, y asegura que no ve que se vaya a producir una guerra civil, como tanto se ha especulado. “Yo no creo que va a haber una guerra civil porque el nuevo mandato va a poder controlar la situación y no va a incitar la violencia como lo ha hecho Donald Trump”, comentó. Image zoom Zulema Arroyo Farley, la Medium Latina. | Credit: Cortesía También hizo un llamado a enfrentar el racismo, empezando con uno mismo, y se aventuró a predecir el futuro económico del país. “El racismo no es algo que lo puede resolver una sola persona, eso es algo que todos tenemos que poner de nuestra parte, no le podemos echar la responsabilidad a un mandatario o a una administración”, opinó. “La economía va a mejorar una vez podamos pasar esta situación de la COVID y esta nueva administración pueda y tenga el tiempo de acomodarse y empezar a ejercer como debe de ser”. Desafortunadamente, la médium no ve que se pueda erradicar el coronavirus a corto plazo y predijo que seguirá afectándons probablemente hasta la primavera del próximo año. “Lamentablemente sí van a haber más muertes de ahora a final del año, porque hay mucha gente todavía incrédula sobre este virus”, dijo. “La COVID es algo que tendremos que seguir batallando y manejando en nuestro día a día por varios meses más”. Por eso aconsejo a los residentes de Nueva York a prepararse para un nuevo confinamiento a principios de diciembre. “Nunca perdamos la fe. Aún en momentos que las cosas se vean difíciles, como sucedió el martes, nos demuestran que nunca debemos poner en duda lo que sabemos que es lo correcto y lo que debe de ser… Los pensamientos son lo más poderoso”, resaltó.

