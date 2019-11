Médium latina hace contacto con Selena Quintanilla y comparte sus mensajes Zulema Arrollo ha contado al público a tráves del programa Un Nuevo Día los mensajes que le ha transmitido la inolvidable cantante sobre el día de su asesinato. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La reconocida médium latina Zulema Arrollo ha vuelto a contactar con una gran estrella, esta vez ha sido la inolvidable Selena Quintanilla. Su conversación con la cantante la ha hecho pública en el programa Un Nuevo Día compartiendo mensajes muy fuertes de la artista sobre su asesina, Yolanda Zaldívar, pero también de profundo amor dirigidos a su amado padre, Abraham Quintanilla. De los momentos más fuertes que Zulema destaca de esta conversación está el que tiene lugar minutos antes de recibir el impacto de bala. "A ella jamás se le pasó por su mente que ella podría matarla. Me dice que si hay alguien que ella temía que esta persona pudiera hacer daño era su papá", explica. Según la médium fue cuando ella le amenazó de llevarla a la cárcel que Yolanda se alteró, perdió el control y la disparó. "Me dijo que fue totalmente intencional, la cosa se puso muy fea porque ella estaba presionando y se dio cuenta que esta persona era culpable y me dice que esto ocurre cuando ella le amenaza con que va a ir a la cárcel". Sus ganas de vivir la hacen sentir como que va a salir de esto. "Me dice que ella no sintió el balazo como para desplomarse en ese momento porque ella pensó que iba a sobrevivir. Pensó que iba a a recibir ayuda médica inmediatamente", explica, pero no fue así, muy a nuestro pesar. Además, añade que Selena le expresa que en su vientre lleva una vida, la de un varoncito que venía en camino. Image zoom AP Photo La charla se hizo más emotiva cuando se enfoca en su padre, el jefe de familia con quien tenía una relación muy especial. Por encima de todo le pide paciencia y fuerza pues van a tener que revivir episodios feos y muy dolorosos. "Su hija no quiere que esta persona salga jamás de donde está", expresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, cuenta algo muy importante sobre su progenitor. "El papá de ella tiene que seguir luchando, él es un señor muy fuerte pero aunque no lo crean, tras bastidores él siente y padece. Ella lo ve cuando a veces lamenta no haber sido él en vez de ella. Él hubiese preferido que Yolanda le hubiese matado a él. Que no sea tan duro consigo mismo", dice Zulema. Image zoom TARA ZIEMBA/AFP/Getty Images Aunque hay mensajes que prefiere guardar para compartir con la familia en la intimidad y fuera de cámaras, la experta en comunicación con el más allá sí quiso contar algo muy bonito que la intérprete de "Como una flor" le reveló. "Me dijo que celebren sus 50 años como si ella estuviera viva. Que la familia se una para eso", concluyó. Advertisement

