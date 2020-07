Médicos reaccionan a declaraciones de Paty Navidad La postura de Paty Navidad respecto al coronavirus ha sido motivo de polémica, pero ¿qué dicen los profesionales de la salud al respecto? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, un médico y youtuber conocido como Dr. Vic arremetió contra las declaraciones que Patricia Navidad ha realizado respecto al coronavirus. Incluso, la calificó de “peligro sanitario” e inició una campaña para promover que cerraran sus cuentas. La actriz no dudó en confrontarlo. Image zoom Mezcalent “Ahora soy un ‘Peligro Sanitario’”, escribió Navidad en su cuenta de Twitter. “Los políticos, sus legionarios y granjas de bots no son peligrosos, ellos son buenos. Por cierto desde que el Dr. Vic amenazó con atacar y lo cumplió, me atacan muchas cuentas de ‘doctores’ groseros, sin educación y con muy mala ortografía”. RELACIONADO: Paty Navidad: "Nunca he dicho que el coronavirus no existe" Ahora, otros médicos se sumaron a la controversia. Unos a favor otros en contra. “Soy médico y opino que el que otros colegas se expresen de esa forma es inaceptable. En primero lugar, se debe de respetar el derecho de expresión. Segundo, recordar que la medicina en un principio (aún actualmente) no es propietaria de las verdades absolutas”, mencionó un usuario. “Además, los avances en ciencia muchas ocasiones vinieron de la mano de "locos" que llegaron a sufrir el desprecio de una comunidad que les dio la razón de forma póstuma”. “Soy médico y no te ataco, respeto las opiniones, esté de acuerdo no, porque, como bien dices, no somos niños, nos tenemos que hacer responsables de lo que hacemos cada quien”, comentó un cibernauta de nombre Iván Landeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengo una duda: a todos los que desconfían de la medicina convencional, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la industria farmacéutica, el día que necesiten operarse de algo ¿cómo les gustaría que los anestesien? ¿Con hipnosis o con música para dormir?”, agregó otro médico. Por su parte, otros médicos han aprovechado esta polémica para desmentir posturas de otras famosas como Claudia Lizaldi y Bárbara de Regil sobre el uso de vacunas y proteína muscular, respectivamente. Mientras tanto, Paty Navidad hace caso omiso a sus detractores y continúa con su postura sobre el coronavirus.

