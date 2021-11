Médicos de Carmen Salinas revelan qué sucederá si la actriz logra salir del coma Un nuevo reporte por parte del equipo médico que atiende a Carmen Salinas ha salido a la luz ¿qué sucederá cuándo la actriz recobre el conocimiento? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 11 de noviembre, Carmen Salinas fue ingresada de emergencia al hospital tras sufrir una hemorragia o derrame cerebral. Desde entonces, ha permanecido en coma natural y con un diagnóstico de gravedad ante su condición. Si bien, todos sus órganos están funcionando de manera adecuada, las posibilidades de que salga de su letargo en breve se desconocen. Si la actriz logra despertar, su condición no será la mejor según informaron los médicos que la atienden en el hospital privado de la Ciudad de México, donde permanece internada. "Informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperará el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo", mencionó la familia de Salinas en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos". La también cantante e imitadora estaba realizando las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte y la serie Ana cuando sufrió este problema de salud. Por lo tanto, con este reporte se descarta que pueda cumplir con sus compromisos profesionales a corto plazo. De hecho, el productor del melodrama, Nicandro Díaz, había declarado que por respeto a la protagonista de la obra musical Aventurera no tendría ninguna sustituta y respetaría su personaje de Margarita Magos Domínguez Negrete; quizá con este nuevo cuadro deba tomar otro tipo de medidas que se sabrán más adelante. Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Carmen Salinas seguirá en el hospital en espera de que se recupere.

