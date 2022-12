"Mi ángel": la hija de Paul Walker le rinde homenaje a 9 años de su trágica muerte Además de Meadow Walker, Vin Diesel y Jordana Brewster — que protagonizaron la saga Fast and Furious — también lo recordaron con fotos inéditas y conmovedoras palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meadow Walker le rindió un homenaje especial a su padre Paul Walker en sus redes sociales este miércoles al cumplirse el noveno aniversario de su fallecimiento. La modelo de 24 años compartió una adorable foto suya siendo una niña —en blanco y negro— y en el que se ve a la estrella de la exitosa película Fast and Furious enseñándole a jugar boliche. "9 años sin ti. Te quiero mucho mi ángel", escribió la joven en su cuenta de Instagram, que tiene más de 3 millones de seguidores. El actor Vin Diesel también se unió a la conmemoración y le dedicó un enternecedor mensaje al lado de una foto de ambos sonriendo. "Nueve años… te amo y te extraño", dijo. Por su parte, la actriz de origen panameño Jordana Brewster, quien interpreta a Mía Toretto en la mencionada saga, compartió imágenes inéditas de algunos de los momentos que vivieron durante la grabación del largometraje. "Unos días después del fallecimiento de Paul, nuestro fotógrafo en el set me envió estas fotos. Fueron tomadas entre tomas. Los amo porque capturan la alegría, la apertura y la alegría de Paul. Cuando falleció hace 9 años, no podía conciliar por qué y cómo alguien tan lleno de vida podía ser tomado tan repentinamente. Lo mejor que puedo hacer para honrar su legado es estar presente, amar y hacer el bien. Para difundir la alegría como sólo Paul podría", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Walker murió a los 40 años en un accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013 en Santa Clarita, CA junto con su amigo Roger Rodas.

