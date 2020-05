"Me sentí paralizado", dice Ricky Martin sobre la cuarentena Ricky Martin hace importante reflexión sobre lo que está viviendo durante el encierro forzoso para evitar contagios por la COVID-19. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya han pasado sesenta días desde que Ricky Martin y su familia se recluyeron en su hogar acatando la medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, el cantante advierte que va más allá de proteger el sistema inmunológico, la cuarentena tiene implicaciones a nivel mental y “las luchas que lo acompañan”. Por ello, decidió abrir su corazón “para dejarte saber que no estás solo”. “No quería compartir la montaña rusa que este confinamiento ha sido para mí”, confesó Martin en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Las primeras dos semanas fueron increíblemente abrumadoras para mí. Me sentí paralizado. El duelo fue intenso. Estaba pasando por todas las fases: negación, ira, tristeza, aceptación y luego regresé a la negación en una hora. Las cosas iban a ser diferentes y no podía hacer nada para evitarlo”. RELACIONADO: Ricky Martin presume públicamente a su hijo menor Renn Image zoom (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Rainforest Fund) El intérprete de “Living la vida loca” asegura que la desinformación por “parte de nuestros líderes” hacía más difícil la comprensión de la situación. “Mi terrible y agotadora necesidad de actuar ‘despreocupado y calmado’ en momentos de estrés frente a mi familia para que no se alarmen (especialmente los niños) tampoco ayudaba”, agregó. “Sentía que la cabeza me iba a explotar. Estoy seguro que no fui el único que se sintió así en esos días”. Cuando el también actor tuvo claridad sobre lo que estaba ocurriendo, comenzó a sentir tranquilidad. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Un día el mundo, la vida, Dios, el cosmos, como quieras verlo o llamarlo, nos obligó a apartarnos del camino y nos encerró en nuestras casas porque, evidentemente, la forma en que actuábamos interrumpía el flujo natural de las cosas”, advirtió. “Mi esposo me mostró unas fotos de lo que sucedía en todo el mundo cuando nosotros (las personas) no estábamos. El mundo empezó a sanar. Como que pude ver el plan divino detrás de todo esto”. Ahora, mucho más tranquilo, Ricky Martin ha comenzado a trabajar de nuevo, desde su hogar, en espera de regresar a “la nueva normalidad”, cuando todo termine. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image "Me sentí paralizado", dice Ricky Martin sobre la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.