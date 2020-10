"Me encantaría ser papá", revela Carlos Rivera, quien repetirá como presentador del Latin Grammy Carlos Rivera abre su corazón y habla de su vida personal. Además, da a conocer detalles de su participación en este famoso evento musical. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su lanzamiento profesional, tras ganar el reality musical La Academia, hace 16 años, Carlos Rivera ha logrado consolidarse y ahora goza de un gran prestigio como cantante. Pese a los éxitos, el intérprete de “¿Cómo pagarte?”, quien mantiene actualmente una relación sentimental con su colega mexicana Cynthia Rodríguez, confiesa que sueña con ser padre. “Me encantaría ser papá”, reveló Rivera a People en Español. “Esa es una de las cosas que todavía no ha llegado, pero que tengo el deseo de que sea pronto”. RELACIONADO: ¡Mira el nuevo video de Natalia Jiménez y Carlos Rivera aquí! Image zoom Cortesía: Carlos Rivera El protagonista del musical El rey león en México y España será, por segunda ocasión, el anfitrión, junto a Roselyn Sánchez, de los Latin Grammys, donde busca imprimir un ambiente más caluroso a la ceremonia. “Se está hablando de humanizar la música, los premios”, comentó. “Le queremos dar el respeto que merecen los premios, pero también, que sea mucho más relajado en el hecho de que sabemos qué hay muchos artistas que no van a poder estar en la entrega; así que cuando estemos en sus casas y ellos estén esperando su nominación o su premiación, también se sienta esa parte mucho más cercana, no tan impuesta, tan rígida”. Image zoom Rivera ha podido ensayar con Sánchez “por zoom, como son las cosas ahora”. Explica cómo ha sido su experiencia de trabajar con la actriz y reveló que, además de conducir, tendrá una participación musical en unos premios que asegura “serán muy distintos a los que se han venido haciendo durante todos estos años”. Image zoom JC Olivera/Getty Images “[A Roselyn Sánchez] la había conocido hace tiempo; ella es encantadora y es maravillosa. No puedo estar más honrado de estar al lado de una mujer inteligente y, por supuesto, me sentiré muy arropado”, mencionó. “Se va a aprovechar que estoy presentando, para también hacer un par de cositas cantando”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Carlos Rivera actualmente promociona su EP titulado Si fuera mía; además, ya prepara un nuevo disco y un documental sobre su gira Guerra. El cantante mexicano está listo para la Entrega número 21 del Latin Grammy que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de noviembre a las 8 p.m. Este/Pacífico, en Miami, Florida, y que se transmitirá por Univisión.

