"Me encanta ¡soy la momia Spears", asegura Laura Bozzo Laura Bozzo enfrenta las críticas tras su participación como concursante en un reality de baile que realiza una revista matutina. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace algunas semanas, Laura Bozzo participa en el concurso de baile que realiza la emisión mexicana de televisión Hoy de Televisa. Desde el inicio de la contienda, la conductora ha recibido una serie de críticas por su desempeño en la pista, no solo por parte de los jueces, sino también del público. Incluso, le han puesto el sobrenombre de La momia Spears. ¿Qué opina la comunicadora de origen peruano sobre esto? "¿Qué se rían de mí? Si yo misma me río de mí ¿cuál es el problema?", advirtió a los medios de comunicación. "Me encanta ¡soy la momia Spears! ¡Yeeeee!", agregó con notoria felicidad. "Sigan con los memes. Ahora con la peluca afro seguro me van a hacer 300 memes". La abogada considera que este trabajo le está permitiendo a los espectadores descubrir su verdadera personalidad que es "muy sentimental y me afecta todo. Es lo que estoy sacando en este programa". Además, se siente feliz de atraer al "público joven que se sigue y me ve como un personaje"; así que considera positivo haber aceptado estar en este reality. laura-bozzo.png SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento que ya era hora de que la gente conociera a Laura persona. En el programa Laura era una defensora, es una abogada. Este es el ser humano", mencionó. "Dentro de mí, mi niño interior es mucho más fuerte que el adulto. Tengo el síndrome de Peter Pan, en el fondo soy niña". Respecto a los rumores que señalan que Pablo Montero accedió a participar en el concurso a cambio de ser el ganador, Laura Bozzo lo descartó por completo e invitó al público a disfrutar de esta contienda de baile. "No es nada montado, porque todo es cien por ciento real, y Pablo Montero no ha puesto ninguna condición. Y todas mis peleas con Lolita [Cortés, una de los jueces] han sido cien por ciento real", aclaró. "Un reality que se está haciendo, que es absolutamente real".

