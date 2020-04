"Me embarazo si prometes que te quedas conmigo": La condición de Aislinn Derbez a Mauricio Ochmann En el nuevo de podcast de la hija de Eugenio Derbez, la actriz reveló sus confesiones más íntimas hasta el momento. Estos son los nuevos detalles de su separación. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El podcast que acaba de lanzar la bellísima Aislinn Derbez está siendo una ventana para conocer más íntimamente a la hija de Eugenio Derbez. El nombre de esta nueva aventura es La Magia del Caos y está siendo todo un éxito. La actriz se acaba de separar del papá de su hija, el actor Mauricio Ochmann. El propósito de este podcast, según su autora, es dar herramientas de ayuda a sus seguidores a partir de sus propias experiencias. Ya adelantó algo de ello en la íntima e insólita conversación que tuvo en un live con el actor Justin Baldoni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El año pasado Aislinn tuvo que enfrentar sus mayores miedos: “De las cosas que más miedo me daban en la vida era parir, no me sentía lista para ser madre. Y otra de las cosas que más pánico me daban, era enfrentar una separación. Yo me acuerdo perfecto que me casé diciendo con este me quedo para toda la vida”… Image zoom Sí quería formar una familia, pero para ello le puso a Mauricio una condición: “Una vez le dije, me embarazo si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida”. Image zoom Aunque la mexicana habló de uno de los problemas más grandes que existía en la relación: “Desde que nos conocimos, a Mauricio y a mí siempre nos falló la comunicación. Era un poquito difícil, pensamos de formas distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo otro”. Image zoom Mauricio Ochmann/Instagram Afortunadamente por el bien de su hija, la pareja se tiene un gran amor y tienen una relación fraternal que ojalá perdure a través de los años. “La vida nos confronta y pone en situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos realmente”, aseguró la actriz. Advertisement

