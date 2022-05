Exclusiva: Stephanie Beatriz se une a McDonald's para apoyar a cineastas latinos Tres creadores recibirán $75,000 cada uno para realiza realizar sus proyectos a través de la iniciativa Spotlight Dorado, ¡conoce los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Increíble pero cierto: Hasta el día de hoy, en Hollywood menos de un 1% de las historias que se cuentan en cine y televisión son creadas por hispanos o cuentan las historias de los latinos de este país. La cifra sorprende si se considera de acuerdo al más reciente censo en Estados Unidos hay 50.5 millones de latinos, es decir, que formamos un 18.7 de la población. Por esa y muchas razones más, McDonald's ha lanzado la iniciativa Spotlight Dorado que se realizará a lo largo de varios años para seleccionar en cada ciclo a tres cineastas latinos para apoyarlos en la producción de sus proyectos con $75,000 dólares cada uno, más la asesoría personalizada de expertos de la industria. Entre ellos figura la colomboamericana Stephanie Beatriz, quien sigue gozando la mieles del triunfo de la cinta Encanto (Disney+) donde ella hace la voz de Maribel, protagonista de la cinta animada. La actriz, quien actualmente interviene en la serie de 12 capítulos SOLAR (Apple TV), al lado de Alan Cumming y Helen Hunt, se une al director Carlos López Estrada —hijo de la talentosa productora de telenovelas mexicana Carla Estrada y nominado en la pasada entrega al Oscar por su trabajo en la cinta Raya And the Last Dragon— y a otras figuras de la industria del cine y la televisión para apoyar en el proyecto. ¡Mira arriba nuestra entrevista con Stephanie Beatriz! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quienes deseen someter sus ideas a Spotlight Dorado deberán ingresar en ese sitio para conocer las reglas y condiciones de participación: https://filmfreeway.com/SpotlightDorado Los finalistas serán anunciados en agosto. Posteriormente por medio de una votación a nivel nacional se seleccionará al gran ganador que se anunciará en diciembre y que participara posteriormente en proyectos con McDonald's. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Stephanie Beatriz se une a McDonald's para apoyar a cineastas latinos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.