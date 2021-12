Exclusiva: Mariah Carey nos presenta su menú de McDonald's y revela que de chica no conoció a Santa La cantante es la reina de la Navidad ¡pero esta temporada no siempre fue tan dulce para la diva de sangre venezolana! Aquí lo cuenta en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariah Carey se ha convertido en la reina indiscutible de la Navidad. Su disco de 1995 Merry Christmas contiene el megahit "All I want for Christmas is you" y ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Razón de sobra para que McDonald's decidiera unirse a ella para celebrar las fiestas con un menú de edición limitada apropiadamente llamado Mariah Menu. La empresa reveló hace unos días un espectacular comercial promoviendo su alianza con la cantante, actriz y mamá, pero curiosamente —y según ella misma contó a People en Español— las navidades en casa distaban mucho del glamour con que se le asocia ahora. "Si era lo suficientemente afortunada de poder comer en McDonald's —porque nosotros no teníamos mucho dinero—, eso era como una gran cosa", asegura la intérprete de éxitos como "Visions Of Love" y "A No No", quien es considerada como uno de los 15 artistas más exitosos de todos los tiempos con más de 200 millones de álbumes vendidos y 19 canciones número uno de la lista Billboard Hot 100. "Santa Claus...yo no lo conocía cuando era chiquita, pero siempre creí en él", prosigue la madre de mellizos al explicar cómo eran las navidades de su infancia y cómo se celebran. "Lo vemos cada año, viene, nos visita, deja regalos en las medias, viene con renos, renos de verdad". Carey tiene una fortuna se estima actualmente en los $320 millones de dólares según Celebrity Net Worth. "Amo la Navidad, es el mayor cumplido del mundo, claro que me importa toda mi música", asegura Carey cuando le preguntamos sobre si le molesta de alguna manera que la asocien con la Navidad o que se toquen sus temas navideños una y otra vez en radio y streaming durante estas épocas. "Crecí escribiendo música, la música salvó mi vida y es el mayor regalo que Dios me pudo haber dado". Mariah Carey Credit: Cortesía de McDonald's SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Mariah Menu ofrecerá diariamente ofertas especiales en 12 deliciosos alimentos y postres de McDonald's. También incluye mercancía de edición especial para los fans que se sorteará de aquí al 21 de diciembre. Para ver cada uno especiales diarios del menú simplemente baja la aplicación de McDonald's app y añádelas a tu orden. Es un solo alimento o postre por día, de aquí al 24 de diciembre.

