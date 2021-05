Cantante brasileño MC Kevin, que murió al caer de un balcón, estaba envuelto en trío sexual. Nuevos detalles El cantante MC Kevin murió trágicamente a solo unos días de celebrar su boda en Cancún, al caer de un quinto piso. Salen a la luz nuevos detalles de sus últimos momentos antes de morir. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante brasileño MC Kevin murió a sus 23 años al saltar del balcón del quinto piso de un hotel en Rio de Janeiro. La estrella de funk se había casado solo días atrás en una romántica ceremonia en la playa en Tulum, México. Según reportes, el cuerpo de Kevin Nascimento Bueno —su nombre de pila— fue encontrado flotando en la piscina del hotel. El cantante fue pronunciado muerto tras ser llevado de emergencia al hospital, reportó el diario Folha de S. Paulo. Han salido a la luz nuevos detalles de sus últimos momentos con vida. Según reporta Primer Impacto (Univision), MC Kevin planeaba realizar un trio sexual con la modelo Bianca Domingues y su amigo Víctor Fontenelle cuando trató de huir por el balcón cuando alguien tocó la puerta de la habitación, temiendo que fuera su esposa. MC Kevin Credit: Instagram/MC Kevin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rapero pensó que su esposa Deolane Bezerra estaba tocando la puerta, pero era un amigo que lo estaba buscando, reportó LGBTQ Nation. La modelo le contó a la policía que había conocido a MC Kevin y a su amigo Victor Fontanelle ese mismo día en la playa —mientras bebían y consumían drogas— y que acordó tener relaciones sexuales con ellos por $373 dólares. Domingues dijo que después de la sorpresiva muerte del cantante, ella salió corriendo descalza de la habitación. Según reportes, dentro del cuarto de hotel, las autoridades encontraron condones, bebidas alcohólicas, drogas y ropa interior. La muerte de MC Kevin ha sido catalogada como un accidente y se ha descartado actividad criminal. Tratando de esconder su infidelidad, el cantante cayó al vacío. Amigos como el futbolista Neymar han expresado su dolor. "Tú te fuiste y te llevaste un pedazo de mí contigo", expresó su viuda en redes sociales. "No es justo que te vayas así".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Cantante brasileño MC Kevin, que murió al caer de un balcón, estaba envuelto en trío sexual. Nuevos detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.