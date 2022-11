M'Balia de OV7 se casa con su novio transgénero Tras dos meses de haber recibido la petición de matrimonio, M'Balia Marichal contrajo nupcias con Alex Tinajero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de meses, M'Balia Marichal recibió la propuesta de matrimonio de parte de Alex Tinajero, su novio transgénero. Según había mencionado la pareja, la boda se llevaría a cabo el próximo año debido a los compromisos profesionales de la integrante de OV7, quien tenía una agenda muy complicada. Ahora, sale a la luz que el pasado fin de semana los tortolitos contrajeron nupcias. Fue la cantante quien dio a conocer algunos detalles en sus redes sociales a través de imágenes y una breve transmisión en vivo. Así, se supo que el enlace matrimonial se llevó a cabo en San Miguel de Allende, México. "Recién casados. No me despiertes todavía, podría vivir feliz para siempre contigo recostado a mi lado", escribió Marichal en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. M'balia Marichal 'No Manches Frida 2' Red Carpet Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la famosa, a la boda solo asistieron 30 personas que eran las más queridas y cercanas a la pareja. Y el banquete estuvo compuesto por paella. Alex Tinajero y M'balia Marichal Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Anduvimos corriendo por vestido, por moño y toda la cosa. Que si el tocado, en fin. Fueron tres horas antes de salir a esta ciudad para casarme al mediodía del día siguiente y yo no tenía ni zapatos ni tocado ni abrigo", relató. "[La boda] fue llena de alegría, de amor, de paz, parecía que todos eramos los novios. Todos estaban igual de emocionados, todo mundo super feliz, esperando el momento. Viajaron desde diferentes lugares". Esta es la segunda boda para M'Balia Marichal, quien anteriormente se casó con Julián Ledón y se divorciaron en 2018; juntos procrearon cuatro hijos.

