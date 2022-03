Integrante de OV7 habla de su romance con un hombre transgénero M'Balia no duda en hablar y mostrarse públicamente con su actual pareja sentimental, Alex Tinajero. Se pronuncia como una mujer enamorada y feliz con su actual romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2018, se dio a conocer que M'Balia Marichal había concluido legalmente su matrimonio con Julián Ledón, padre de sus cuatro hijos. Por algún tiempo, la integrante de OV7 se mantuvo soltera. Sin embargo, desde hace un tiempo mantiene una relación sentimental con un hombre transgénero de nombre Alex Tinajero, a quien conocía ya conocía años atrás. Ahora, la cantante no duda en gritar su amor a los cuatros vientos; incluso, reveló que su pareja sentimental mantiene una buena relación con sus vástagos. "Conviviendo como familia estamos desde hace muchísimo tiempo; somos un hogar precioso, disfrutamos mucho, no hay nada que ocultar", mencionó M'Balia a los medios de comunicación. Incluso, Tinajero no dudó en demostrar el amor y admiración que tiene por la famosa. "Cuando uno está enamorado no se puede ocultar, todo de ella me fascina. Toda ella es hermosa", expresó. Si bien no hay planes de boda, la también conferencista no descarta que ocurra en un futuro. De hecho, en otro momento, también dio a conocer cómo les explicó a sus hijos su actual noviazgo. M'balia Marichal Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es siempre de cero a 100, lo mejor que hay para enfrentarte al entorno, en casa nos manejamos siempre en transparencia, verdad y en amor", mencionó en aquella ocasión. "Me conozco en el espejo, los míos me conocen, todo siempre ha sido super transparente, todo lo que tienen que saber, quién soy, dónde estoy, qué estoy viviendo y cómo está ocurriendo, lo sabe perfectamente y creo que algo que me ha dejado precisamente esta pandemia ha sido confirmar que mis filtros estaban bien colocados, porque quien estaba cerca de mí es la gente correcta". M'Balia se siente plena y atravesando por un gran momento personal; incluso, se rumora que pronto volverá a los escenarios para realizar la gira con la que OV7 celebrará 30 años de carrera y que se tuvo de detener a causa de la pandemia.

