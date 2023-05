M'Balia revela que hará una ceremonia de boda con su esposo trans Si bien M'Balia ya tuvo un matrimonio civil con su Alejandro Tinajero, quien es transgénero, ahora la pareja quiere una ceremonia en grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace seis meses M'Balia contrajo segundas nupcias con Alejandro Tinajero, quien es un hombre transgénero. Su interés por la cantante lo hizo perseverar hasta lograr que se conquistarla y casarse legalmente. Ahora, la pareja está planeando una gran ceremonia nupcial con Luna de miel incluida, debido a que los compromisos laborales no les permitieron celebrar cómo deseaban. "Tenemos el plan de hacer la boda grande y, precisamente, queremos hacerla al término de la gira [de OV7] para poder aprovechar y tener una luna de miel como se debe", reveló M'Balia en entrevista a Eden Dorantes. "Ya tenemos sede, somos cero de playa, para nada. Somos más bien modernos. Ya les contaremos, falta rato". Pese a que la integrante de OV7 y su marido están planeando que ocurra cuando el fin del tour, ya tienen algunos avances y dejaron claro que no les interesa llevar a cabo una boda "pomposa"; por el contrario, prefieren algo más innovador. "Va a ser una boda moderna, tranquila, seguramente muy divertida", comentó. "Y un viaje también extraordinario; una Luna de miel fuera de lo común. Seguramente, en un lugar poco esperado, poco común". M'Balia aprovechó para hacer un recuento de estos primeros meses de matrimonio y aseguró que Alejandro Tinajero y ella están muy felices con esta unión. Incluso, han logrado hacer un gran equipo como esposos y colegas, debido a que trabajan juntos y han sabido acoplarse a los extenuantes compromisos que implica la mencionada gira. Mbalia y su novio Credit: Mbalia Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy bien casados; muy contentos los dos. Alejandro es un esposo y un papá extraordinario", expresó. "Cumplimos seis meses y esta va a ser una gran oportunidad para celebrar".

