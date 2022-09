M'Balia de OV7 se casa con su novio trans ¡ya recibió el anillo de compromiso! La boda de M'Balia con su novio Alex Tinajero ya es un hecho. Aquí todos los detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, M'Balia Marichal ha mostrado abiertamente su relación sentimental con Alex Tinajero, un hombre transgénero, del cual la integrante de OV7 se ha declarado muy enamorada. Ahora, la cantante da la noticia de que cada y ya recibió el anillo de compromiso. Estoy emocionada, lo que le sigue de emocionada", confesó a los medios de comunicación. La también empresaria no dudó en compartir detalles sobre su petición de mano que aseguró "fue muy bonito", e incluso, "me hizo llorar". Aunque dejó claro que fue un reto para su futuro esposo hacerle la propuesta matrimonial por su apretada agenda de trabajo. "Ahora sí ya tengo anillo. Les dije que cuando lo tuviera en mi dedo se los iba a enseñar" "[El momento de la entrega del anillo] fue muy emotivo. Lo hizo con la gente que más quiero. Le costó mucho trabajo porque con el calendario de ensayos nos movieron los horarios. Él quería hacer algo súper espectacular y tuvo que ir, como según se pudo, moviendo el plan hasta que se logró", reveló. "Por ahí subiré una canción que se hizo con nuestra historia". MBalia Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Tinajero también expresó su sentir. [Fue] muy especial, bonito, qué puedo decir, por fin pude hacerlo", mencionó. Si bien, M'Balia mencionó que aún "no" hay fecha para la boda, ya dio algunos detalles de los planes que la pareja tiene para el enlace matrimonial. "Ya sabemos que lugar; como queremos. Estamos buscando en el calendario ese huequito que nos permita [casarnos] este año. Y si no, nos iremos al principio del siguiente", comentó. M'Balia y Alejandra Tinajero M'Balia y Alejandra Tinajero | Credit: Mezcalent.com "No somos de playa. Vamos a hacer algo más moderno", continuó. "En Las Vegas vamos a hacer la despedida, ya lo decidimos". Mientras la boda se lleva a cabo, M'Balia ya está en los preparativos finales de la gira que por 30 años de carrera realizará con OV7.

