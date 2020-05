El hermoso gesto de Mayrín Villanueva con los hijos de Itatí Cantoral por el Día de la Madre La actriz mexicana mantiene una excelente relación con José Eduardo y Roberto y así lo ha dejado claro una vez más a través de sus redes sociales. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las madrastras no siempre son esas mujeres perversas que se pintan en las películas de Disney. En la vida real la mayoría afortunadamente son personas de buen corazón que tratan a sus hijastros con mucho amor y respeto, como si en realidad fueran sus hijos. Este es el caso, por ejemplo, de Mayrín Villanueva, quien siempre ha mantenido una excelente relación con José Eduardo y Roberto Miguel, los gemelos que hace 19 años tuvo su esposo, el actor Eduardo Santamarina, con la también actriz mexicana Itatí Cantoral. Así lo prueba la publicación que compartió el pasado domingo la que fuera villana de la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo en Instagram con motivo del Día de la Madre. La actriz publicó varias imágenes que recogen diferentes momentos especiales de su vida relacionados con su faceta de mamá en las que, por supuesto, incluyó a José Eduardo y a Roberto. "Feliz día de las madres", escribió Mayrín junto a la publicación. En las fotos podemos ver a los gemelos posando tanto con Mayrín como con los hijos de la actriz y Jorge Poza, Romina y Sebastián, con quienes los jóvenes también se llevan estupendamente a pesar de no ser hermanos de sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso gesto por parte de Villanueva que ratifica la bella familia que conforman entre todos. "Yo de esa historia de amor [refiriéndose a la de Santamarina y Cantoral] solo tengo dos hijos maravillosos que son Roberto y Eduardo e Itatí es una mujer encantadora con nosotros, entonces yo lo único que puedo decir es que es una gran mujer, una gran señora y no tengo más palabras que siempre algo bueno de ellos", declaraba meses atrás Mayrín a un medio mexicano.

