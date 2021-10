Mayrín Villanueva rompe el silencio y se muestra rota por la muerte de Octavio Ocaña La actriz y compañera del joven actor de 22 años fallecido esta semana compartió unas palabras llenas de angustia por una pérdida tan trágica. "Frustración, dolor...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se diera a conocer la fatídica muerte de Octavio Ocaña, familiares, compañeros y amigos no han cesado de mostrar consternación y dolor ante tan trágica pérdida. Además de Eugenio Derbez, Eduardo España y otros muchos colegas que le conocían, también ha querido pronunciare Mayrín Villanueva, quien trabajó mano a mano con el joven actor de 22 años en la exitosa serie Vecinos. A través de su perfil en Twitter compartió un mensaje lleno de impotencia y mucha pena por el triste desenlace de su compañero de risas y tantos buenos momentos en el set. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva | Credit: Mezcalent "Frustración, dolor, no me puedo quitar esa cara de alegría, nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento ¡Qué falta nos harás! ¡Vuela alto Octavio! Un abrazo y todo mi amor para la familia", escribió afectada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juntos vivieron horas interminables de rodaje en el set de Vecinos, una serie donde el humor se escribe con mayúscula y los buenos momentos se multiplicaron a pesar del duro trabajo. En ella Mayrín y Octavio eran vecinos y compartían locuras y momentos surrealistas. Mayrín también destacó el gran trabajo del joven en sus historias de Instagram y su grandioso sentido del humor. "Tantos momentos de diversión te los llevas al cielo", escribió muy emocionada. La marcha del joven ha dejado un vacío muy grande no solo en su familia personal, sino también en la laboral, donde siempre creó un ambiente maravilloso que sus compañeros jamás olvidarán. QEPD.

