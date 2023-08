El mensaje de Mayrín Villanueva a los hijos de Itatí Cantoral por su cumpleaños La esposa de Eduardo Santamarina dedicó este jueves unas amorosas palabras a los gemelos con motivo de su cumpleaños número 23. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva; Itatí Cantoral y sus gemelos Roberto y Eduardo | Credit: Mezcalent (x2) Roberto y Eduardo, los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, estuvieron este jueves de celebración. Los jóvenes cumplieron ayer un año más de vida, 23 para ser más exactos. Una de las primeras en felicitar a los cumpleañeros a través de las redes sociales fue la orgullosa mamá. "Gracias hijos queridos hermosos por hacerme madre este día y hacerme la mujer más feliz del universo", escribió la actriz de exitosas telenovelas como María la del barrio, Hasta que el dinero nos separe y más recientemente La mexicana y el güero desde su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores. Itatí acompañó sus palabras de unas imágenes en las que presume de la compañía de sus tres hijos. Su hija menor, María, también posa junto a ellos en las instantáneas. Itatí Cantoral Itatí Cantoral y sus hijos en Querétaro | Credit: Instagram Itatí Cantoral "¡Qué emoción poder festejar a mis hijos en su cumpleaños en Querétaro!", agregó. Itatí Cantoral y sus hijos en Querétaro Itatí Cantoral y sus hijos en Querétaro | Credit: Instagram Itatí Cantoral Entre los numerosos mensajes de felicitación que recibieron los gemelos a través de las redes se encuentra el de Mayrín Villanueva, la esposa de Santamarina. La actriz mexicana, quien graba actualmente en México para TelevisaUnivision la telenovela Golpe de suerte, no tardó en felicitar a los hijos de su pareja. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades a este par de chamacos que quiero tanto. Que la vida los siga cuidando y regalando tanto", fueron las palabras que escribió junto a una instantánea que publicó desde sus historias de Instagram en la que los cumpleañeros posan con Santamarina y su media hermana Julia. Mayrín Villanueva Credit: Instagram Mayrín Villanueva "Muchas gracias", no tardó en agradecerle el detalle Roberto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mensaje de Mayrín Villanueva a los hijos de Itatí Cantoral por su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.