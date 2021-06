Mayra Rojas revela que sufrió un fuerte accidente Mayra Rojas ingresó al hospital de emergencia a causa de un accidente: la actriz cuenta su difícil experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por detener una pelea entre sus perros, Mayra Rojas sufrió el pasado mayo un accidente doméstico que la llevó de urgencia al hospital. De acuerdo a la actriz, los hechos ocurrieron en el interior de su casa, donde vive con Luciana, hija adoptiva de su fallecida hermana Lorena. "Vi estrellitas. Venía bajando de las escaleras de mi casa, muy temprano, y el pie se me deslizó hacia adelante. Pisé mal el escalón y se me fue. Y justo en el único escalón donde no hay madera, ahí caí, en el filo del mosaico", explicó a los medios de comunicación. "Me rompí una costilla, hace cuatro semanas", agregó. "El dolor era intensísimo, pero se fue poniendo más intenso conforme se iba enfriando el golpe y me empezó a faltar el aire, y es porque toda la parte [donde recibí el golpe] se inflamó y presionaba el pulmón. Me dijo el doctor: 'Que suerte tienes porque si se hubiera roto a esa altura de la costilla, te perfora el pulmón'. Y ahí sí hubiera sido cirugía". De acuerdo con la intérprete de Dora Sánchez en la telenovela Como tú no hay dos, pasó por un largo proceso de recuperación de las lesiones provocadas por la caída, que la mantuvieron incapacitada por un buen tiempo. "Los primeros diez días [estuve] en mi casa encerrada, con un dolor espeluznante. Es uno de los dolores más fuertes que he sentido en mi vida. Nunca me había roto nada", dijo. The red carpet for the second season Mexico's Next Top Model SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya estoy dada de alta, pero la fisura del hueso hizo un callo, que le llaman los médicos", mencionó. "Falta que calcifique; pero para que calcifique hacen falta dos meses, aunque ya me dijo el doctor que puedo hacer cosas". De momento, Rojas está retomando poco a poco sus actividades habituales, aunque aún con cautela.

