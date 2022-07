Mayra Rojas revela que ha sido amenazada por defender a Luis de Llano en el caso de Sasha Sökol

"Lo que me da miedo es lo que puede llegar a sentir la gente; que alguien te amenacé públicamente y te diga: 'ojalá que a tus hijas les pase lo mismo', dices: '¿en qué mundo estamos viviendo?'. No le hice daño a nadie, y tampoco me hace daño el que ya no esté de acuerdo con lo que pienso, es muy válido", mencionó Rojas a los medios de comunicación. "Vivimos en un mundo donde nos escudamos atrás de un teléfono, de un iPad, de una computadora, la gente opina muy fácilmente porque no tienes que encarar a nadie".

Ante la situación, la actriz ha aprendido a lidiar con las críticas en redes sociales. Además, fue tajante al advertir que no volverá a comentar nada acerca de este caso para evitar desatar especulaciones. "Hay cosas que duelen porque la gente al final no te termina de conocer. He aprendido, ahora sí que a la vejez viruela, a lidiar con los comentarios, porque yo me ponía a contestarle a todo el mundo hasta que mi hija me dijo: 'ma [mamá], por favor'", advirtió. "No voy a hablar de Sasha ni del señor Luis De Llano, porque no, ya no voy a hacerlo, ya no voy a volver a arriesgar en lo mismo".