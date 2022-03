Mayra Rojas se disculpa por las declaraciones en contra de Sasha Sökol y apoyo a Luis de Llano Luego de sufrir una serie de críticas por defender a Luis de Llano Macedo, tras los señalamientos de abuso de parte de Sasha Sökol, Mayra Rojas se pronunció nuevamente al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La declaración de Sasha Sökol señalando de abuso a Luis de Llano con ella tenía 14 años ha sido motivo de polémica. Si bien la integrante de Timbiriche ha recibido el apoyo de muchas personas, también ha habido famosas que han defendido al productor de televisión; una de ellas fue Mayra Rojas, quien incluso culpó a la madre de la cantante por no cuidarla. Los cometarios de la actriz ocasionaron fuertes críticas en su contra; por lo que ahora se emitió una disculpa. "Deseo públicamente aseverar que jamás estaré a favor de quien somete, lastima, ofende y abusa a una mujer, y mucho menos a un niño o niña. Siempre estaré a favor del castigo que la ley imponga ante el daño irreparable que estos hechos puedan causar. Me enorgullece la valentía de quienes las y los que levantan la voz, y piden justicia", escribió Rojas en un comunicado que dio a conocer en sus cuentas de Instagram y Twitter. "Defenderé mi postura ante el hecho de pedir a los padres de familia escuchen, atiendan y protejan la integridad de sus hijos por mínimo que parezca. Con esto no intento tomar postura alguna con las partes involucradas y no señalar culpables o inocentes, solo reiterar que con Luis de Llano y Sasha Sökol siempre habrá una gran relación. A favor siempre de la víctima. Mayra Rojas, actriz". Con el fin de evitar alguno pronunciamiento de los usuarios, la intérprete de Yolanda en la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran decidió bloquear los mensajes en este y los últimos posts en su cuenta de Instagram. Sasha Sokol, Mayra Rojas y Luis de Llano Sasha Sokol, Mayra Rojas y Luis de Llano | Credit: Victor Chavez/WireImage; Medios y Media/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También intentó bloquear los mensajes en su otra red social, pero se colaron un par de comentarios de los seguidores. "Después de unas desafortunadas declaraciones... o ¿vas a decir que se malinterpretaron?"; "¿Cómo? Ya cambiaste de opinión? Que lamentable lo que declaraste", mencionaron. Mayra Rojas está en campaña para contender como miembro de la mesa directiva que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México.

