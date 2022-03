Mayra Rojas en el ojo del huracán por atacar a madre de Sasha Sökol y defender a Luis de Llano Las declaraciones de Mayra Rojas sobre la revelación de Sasha Sökol no han sido del agrado público y le han ocasionado una serie de críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los señalamientos de Sasha Soköl en contra de Luis de Llano, tras dar a conocer la relación que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39, se han convertido en motivo de polémica. Ahora, Mayra Rojas salió en defensa del productor. "Yo conozco a Luis desde hace muchos años. Para mí fue un hombre intachable con mi hermana y conmigo. Un hombre que me abrió las puertas de su casa y me dio la enorme oportunidad de descubrirme como actriz. Fue un hombre que jamás se atrevió [a faltarme al respeto] ni aunque estuviera borracho", mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Mi única pregunta es: "¿Dónde estaba la mamá de Sasha?" ¿Dónde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tan pequeña tiene una relación con un hombre brutalmente mayor? ¿Dónde estoy yo como mamá?", advirtió. "Conocí a Sasha en una etapa donde ella misma decía: 'no sé qué quiero', que es muy válido. Yo viví cosas muy fuertes. Sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo que nos tocó vivir cuando viajé muchos meses con muñecos de Papel [Grupo donde estuvo Sasha]". Estos comentarios no fueron del agrado de los cibernautas, quienes se pronunciaron en contra de la actriz. "Muy desafortunados los comentarios de Mayra Rojas. El que a ella no le hubiera pasado no quiere decir que ni lo hiciera ese hombre y el que la mamá de Sasha no estuviera cerca ¿justifica a ese tipo?", dijo una usuaria en los comentarios de YouTube donde está el video de la mencionada emisión. "La única culpa ahí es del señor porque abusó de una menor y él ya era un adulto que sabía perfectamente lo que hacía. Siempre quieren culpar a los papás y/o a la víctima pero no, no. Él fue el abusivo, el único responsable", y "Ningún violador lo es con todas. El la adolescencia un padre puede perder el control de los hijos, así que no juzguen a la mamá de Sasha. Que metan a la cárcel a ese violador. Y si tienes que callar por los hijos del violador, pues que jodidos están"; fueron otros comentarios. Sasha Sokol, Mayra Rojas y Luis de Llano Sasha Sokol, Mayra Rojas y Luis de Llano | Credit: Victor Chavez/WireImage; Medios y Media/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo si te creo Sasha. Y para todas aquellas que se expresan laboralmente bien de él porque las ayudó en sus carreras, bien por ustedes, pero pónganse a pensar si le hubiera pasado a ustedes que sentirían. Congruencia por favor", y "No cuestiona Mayra Rojas ¿por qué un hombre de 40 años se fija en una niña de 14? Claro que los papás deben estar cerca, pero también sabemos cómo los adolescentes reaccionan cuando se lee prohíbe algo. De cualquier forma, ese señor es el responsable", agregaron. Sasha Sökol no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

