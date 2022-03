Rumbo a Los Oscars: Entrevista con la diseñadora de vestuario mexicana Mayes C. Rubeo Entrevista exclusiva con la galardonada diseñadora quien se ha abierto paso en Hollywood como responsable del vestuario de algunas de las películas más inolvidables de los últimos 20 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 2021 Creative Arts Emmys Credit: Kevin Winter/Getty Images De pequeña en su natal Ciudad de México, Mayes Castillero—hoy Mayes C. Rubeo—era la encargada de crear el vestuario para las aventuras y juegos con sus hermanas. Inspirada en series como Bewitched o The Brady Bunch, la integrante de una extensa familia de 12 hermanos echaba a volar la imaginación. "Siempre tuve la vena del vestuario", explica la diseñadora, de 59 años. El destino caprichoso cambió su vida tras una cita a ciegas con el diseñador de producción cinematrográfica italiano Bruno Rubeo cuando tenía solo 20 años. "Estaba a punto de entrar a la universidad cuando apareció este hombre maravilloso. En un mes nos casamos, nos fuimos a Italia y [luego] a Los Ángeles". Ya instalados en la meca del cine, sin mucho dinero pero con sobradas ganas de salir adelante, comenzó el despegue de su marido con cintas de los años ochenta como Platoon, Driving Miss Daisy o Born on the Fourth of July. A la par, Mayes también iba preparando su propia carrera. "No tenía un centavo, pero sí quería tener una preparación", asegura de su formación en moda y vestuario en Los Angeles Trade-Tech College y en la Universidad de California. Luego de trabajar en producciones modestas, el parteaguas en su carrera lo marcó el filme Apocalypto de Mel Gibson, nominado a tres Oscar en 2007. "Para mí es vital investigar. Cuando hago algo, investigo hasta donde más no se puede", explica de su método de trabajo. "[El vestuario de] los mayas que hicimos al inicio para Mel no funcionaba, era demasiado sencillo. Me dijo: 'Vamos a hacer algo más cinemático, más espectacular. Necesito que encuentres un estilo increíblemente atractivo y que funcione'. En una semana me puse a hacer una propuesta. De ahí resultó y me dio carta blanca". "Me abro brecha a machetazos. Soy bien cabrona, no me dejo. Si hubiera tenido una personalidad mas tímida, tal vez no me hubiese ido tan bien", asegura Rubeo . Mayes C. Rubeo en el set de la cinta Jojo Rabbit por la cual recibió la nominación al Oscar por el Mejor Vestuario en 2019: Mayes C. Rubeo en el set de la cinta Jojo Rabbit Credit: Cortesía: Mayes C. Rubeo Mayes C. Rubeo con la actriz Helen Mirren en Hollywood, durante una premiere de Disney: Walt Disney Presents "John Carter" Premiere - Red Carpet Credit: Alberto E. Rodriguez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su éxito profesional, que la llevó a trabajar en superproducciones como Avatar, se vio ensombrecido por la enfermedad y posterior muerte de su esposo. "Falleció en 2011, a los 65 años. Murió de cáncer de próstata", revela Rubeo, quien no tuvo hijos y reside en la región italiana de Umbría. "Fue muy duro, porque hicimos muchas cosas juntos". Si bien reconoce que estuvo cinco años "zombie", encontró refugio en su trabajo en cintas como Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit. El año pasado ganó un Emmy por la aclamada serie WandaVision (Disney+). Como muchos, también ha sufrido una enorme pérdida durante la pandemia. Su hermana Marta falleció en febrero de 2021 a causa de la covid-19. El más reciente proyecto de Rubeo es la esperada cinta Blue Beetle, sobre el primer superhéroe latino que dirige el Ángel Manuel Soto, el promisorio cineasta nacido en Santurce, Puerto Rico. A eso le sigue un nuevo proyecto para Disney aún por revelar. Y finalmente sus obligaciones: Rubeorealiza un férreo activismo en el comité Pay Equity que persigue lograr una remuneración equitativa para los profesionales de la industria "sin importar su género".

