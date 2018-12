Tras el escándalo donde se le involucra como el tercero en discordia en la relación de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, el cantautor mexicano Kike Meneses, retoma su carrera con la frente en alto, pero con el corazón afligido.

El acordeonista lanza su nuevo sencillo titulado “Falso Amor” (Cb VIP Records), con el apoyo de su esposa, pero admite que la sombra como el supuesto amante de Mayeli, lo llevaron a hablar de divorcio. Además, asegura que continúa recibiendo amenazas e insultos por parte de la gente que lo responsabiliza por la separación de Rivera y Alonso.

Háblanos de Falso amor, ¿va dedicado a alguién?

“Es un tema que meditamos mucho, decidimos grabarlo y estamos contentos con esta nueva oportunidad.

No va dedicada a nadie, es algo que sucede y cosas que pasan en la vida. Va dedicada a todas las personas que han pasado una situación [de un falso amor] parecida”.

Has vivido un momento bastante difícil con la situación de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, ¿cómo te ha afectado personalmente?

“[Estoy] muy afectado porque se dañó mi integridad, mi familia que es lo más importante. Se dañaron muchas cosas, mi trabajo, mi carrera. Ha sido muy difícil todavía y lo sigue siendo, me ha costado mucho trabajo salir adelante más que todo con mis hijos, con mi carrera”.

¿Cómo está la relación con tu esposa?

“Lo hablamos todos los días, todos los días es una plática esta [situación]. Tuvimos una plática de ir con una persona que nos ayude, pero decidimos no hacerlo y decidimos luchar por nuestros hijos, por nuestra familia. Podemos estar una hora bien y de repente llega el recuerdo y se llega otra vez a salir esto de control. Pero estamos luchando por nuestro matrimonio, por nuestros hijos y por estar juntos”.

¿Hablaron de un posible divorcio debido a este escándalo?

“Sí. Llegó a un punto donde me pidió el divorcio, donde dijo que no quería nada conmigo, que no la tocara, estuvo muy fuerte. He luchado por estar con ella, por estar con mi familia, por eso estamos juntos”.

¿De donde sacas fuerza para seguir con tu carrera viviendo una situación personal tan difícil?

“Pasaron semanas y nadie decía nada. Se supone que fuimos amigos, que trabajamos juntos. No hubiera pasado nada si él [Lupillo] hubiera salido y dicho cualquier cosa, todo se hubiera calmado, pero no lo hicieron. La tercer semana me sentí ahogado. En esas semanas pasaron muchas cosas por mi cabeza, completamente retirarme de la música, dedicarme a trabajar normal. En ese momento, [mi esposa] reaccionó y me dijo que me apoyaban y en ese momento decidí salir, dar la cara y desmentir esto”.

Mayeli habló del juego sexual, tu lo has negado….

“Aparentemente se habían calmado las aguas, pero cuando salió ella [Mayeli] con eso, empezaron a mandar mensajes, empezaron otra vez los problemas conmigo [gente] diciéndome palabras muy fuertes. Han seguido molestando mucho. No entiendo cual es el mal que me quieren hacer, quieren que ella [mi esposa] me deje, están obsesionados con eso”.

Ustedes llevaban años de amistad….

“Con Lupe llevábamos 20 años, eso es lo más feo. Lo único que yo quisiera es que saliera y dijera este como me quiera decir, que dijera: ‘no tiene nada que ver’ y ya. Porque sí es mucho lo que me han dañado”.

Antes de anunciar su divorcio, ¿hubo algún disgusto entre tu y Lupillo?

“No. Yo toqué en su cumpleaños, fuimos a Nueva York a trabajar con él, todo estaba muy bien. Ella [Mayeli] le organizó la fiesta y todo estaba muy bien. ¿cómo una persona se va a enojar de un día para otro? Yo no vi ningún tipo de problemas entre ellos”.

¿Mayeli se disculpó?

“Si, ella habló por teléfono y se disculpó conmigo y con mi esposa por teléfono, la gente no sabe eso. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que la disculpara. Mi esposa estaba conmigo, estábamos platicando. Para mi lo correcto es que lo hagan público para que la gente sepa que yo no tengo nada que ver en [su divorcio]”.

¿Cuál fue la reacción de tu esposa ante las disculpas de Mayeli?

“Ella está muy enojada, no le interesa nada de eso. Está indignada, molesta. Ellas solo se miraron un par de veces, nos tocó convivir juntos en un concierto en Anaheim [California], una vez en su casa, cuando abrieron [la línea de maquillaje] ahí Mayeli le regaló unas pinturas, pero nada más”.

¿Cómo han reaccionado tus hijos?

“El niño [de 13 años] me habló y me preguntó qué es lo que estaba pasando. El más grande confía en mi. Los más chiquitos [de 10, 8, y 7 años], tienen prohibido usar Youtube, ver los videos porque lo único que sale es ‘el trío’, ‘el amante’, y eso está bien feo”.

¿Qué quieres que la gente sepa de ti?

“Yo ya lo aclaré, dije lo que es, la segunda parte es de ellos para aclarar las cosas, para que la gente se de cuenta que no es cierto y dejen de molestarme, de molestar a mi familia.

Desde los 8 años yo hago música, lo mejor que sé hacer es música, cantar, componer, escribir, es lo que yo hago. ¿Qué otra cosa podría hacer para sacar a mis hijos adelante? Que se tomen el tiempo de saber quien es Kike Meneses para que sepan qué es lo que soy”.

Este fin de semana, el cantante abrirá los conciertos de Alicia Villarreal en California, donde presentara “Falso amor”, disponible en todas las plataformas digitales.