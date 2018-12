¿Mayeli Alonso y Jesús Mendoza ya son novios? ¿Cómo se llevan Lupillo Rivera y Mayeli Alonso?

Mayeli Alonso se dio a conocer como la esposa de Lupillo Rivera, pero pocos saben que desde hace tiempo se ha venido forjando su propio nombre en el mundo empresarial de productos de belleza y que se convirtió en una de las latinas más importantes en ese rubro gracias a su marca de pestañas Town of Lashes y de cosméticos Drama Queen. No obstante, desde su divorcio del cantante este año, la ex protagonista del reality Rica, Famosa, Latina (Estrella TV), ha estado en el ojo del huracán por su acercamiento con el joven intérprete Jesús Mendoza. ¿Es su novio? Alonso lo aclara y confiesa que su ex está completamente fuera de su vida.

¿Porqué decides lanzarte de empresaria?

Fue un escape a mi rutina porque yo era la esposa normal, de estar en mi casa. Cuando salí embarazada de mi niña, yo estaba estudiando mi tercer semestre de administración de empresas en la Universidad de Chihuahua. Tenía esa cosquillita de ser alguien, de terminar lo que mis papás me habían inculcado. Todas mis hermanas tienen su carrera. Cuando me vine para acá [Estados Unidos] dejé todo, mi escuela, mi familia. Me vine nada más con mi bebé en mi panza. Aquí estudié maquillaje, para cortar pelo, para pintar. Aprendí a hacer pasteles, hice muchas cosas porque quería salir un poquito de mi rutina.

¿Cómo decides entrar en el competitivo mundo del maquillaje?

Siempre me ha gustado el maquillaje. Empecé con mi sobrina pintando caritas en fiestas de mis amigas. Me iba los sábados, que era cuando Lupe trabajaba, y nos vestíamos e íbamos a las fiestas de mis amigas, me hacían el favor [de contratarnos] y nos pagaban. Mi sobrina y yo empezamos a juntar dinero de fotos que tomábamos en las fiestas, de pintar caritas y empezamos a ayudar a Junior Foundation. Con lo que ganábamos íbamos y les dábamos comida a los papás de los niños en el hospital de niños con cáncer. Pero después empezamos a ganar más dinero y ya no sólo podíamos darles de comer a los papás, [también] empecé a guardar dinero y junté ocho mil dólares y empecé a buscar a los proveedores, las cajas. Yo no decía que era mía, yo quería que fuera un secreto [porque] me daba miedo.

Instagram/ Mayeli Alonso

¿Esperabas convertirte en una de las latinas mejores pagadas dentro de la industria?

Creo que mis hijos me ayudaron bastante en crecer y tener esa hambre de ser alguien. Yo muchas veces me puse a pensar en mi hija, que el día de mañana mi hija tenga algo mío. En la música estás bien un día y al otro día no estás bien. Es una carrera que no está segura. Yo pensé en mi hija, en que tenga algo seguro. Mi sueño era poder decir: ‘mi hija va a poder vivir los próximos 10 años sin ningún problema, con su escuela [pagada]’. He tratado de asegurarles el futuro a ellos solita. He tratado de pensar en ellos económicamente, en su futuro.

¿Cómo te encuentras tras tu divorcio?

Mi vida después de mi divorcio cambió muchísimo. Cuando me separé me alejé de todo mundo. Viví el primer mes prácticamente sola. Me alejé de mis amigas, de mi familia, no tenía contacto con nadie, tratando de asimilar lo que estaba pasando, me llegó por sorpresa todo. Creo que mi soledad me ayudó a tratar de entender de que yo no era la única persona que estaba pasando por eso.

Estoy ya muy tranquila. Me di cuenta que todo pasa, a veces es más lo que uno se hace en la mente que lo que realmente es el problema.

Aaron Davidson/Getty Images for Univision Communications

Te ves muy contenta, pero no faltan los rumores, ¿cómo va la relación con Jesús Mendoza?

Lo conocí en un evento porque empezó a trabajar con mi socia. No es fácil para nadie [estar] con alguien que viene de la familia Rivera. ¡Pobre chavo!

Tuve una circunstancia muy personal en mi casa. No sabía si llorar o qué [hacer]. La única persona que estaba ahí para ayudarme fue él. Fue algo muy especial que hizo él por mi que me ayudó a comprender y a entender que yo no estaba sola, que tenía amigos y que me tenía que dar la oportunidad de crecer y conocer más gente, amigos, amigas. Nunca le pagaría con nada el haber estado ahí en ese momento, era la segunda o tercera vez que lo veía. El vio el peor momento de mi vida. Cuando una persona te hace sentir bien, creo que debes darte la oportunidad de conocerlo. Pero no somos novios.

¿Cómo es la relación con Lupillo ahora?

El y yo no tenemos ningún tipo de relación. Es con los niños. Lupe es el mejor papá que pudo haber tenido mi hija y mi hijo.

Haciendo un recorrido por tu vida, ¿cómo te describirías ahora?

He pasado cosas que jamás pensé pasar. Todo lo que he vivido me ha hecho sentir plena, tranquila. Ahorita puedo decir que nadie me va a venir a contar a mi sufrimientos, momentos de felicidad o de tristeza porque yo he vivido todo eso. Me siento victoriosa y agradecida de que Dios me dio la oportunidad de vivir un matrimonio feliz, porque viví muy feliz, porque conocí al mejor padre que he conocido que es Lupe y también conocí el ser yo, el no tener que preocuparme de nada más, solo de vivir el momento.