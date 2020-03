Mayeli Alonso revela que Lupillo Rivera no le da pensión para sus hijos Mayeli Alonso abrió su corazón para hablar de su situación actual tras el divorcio de Lupillo Rivera; dio a conocer cómo es la relación de sus hijos con el cantante y otros asuntos personales. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras concluir su matrimonio con Lupillo Rivera, Mayeli Alonso dio a conocer que el cantante no le da pensión alguna para el cuidado de los dos hijos que ambos tuvieron durante su relación sentimental. Sin embargo, la empresaria no ha entablado una demanda por ese tema. “No, no, no [recibe una pensión por parte de Lupillo Rivera]”, reveló Alonso al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “No he tomado ese tema, todavía, con él [Lupillo Rivera] en la corte. Él y yo no hemos logrado tener un acuerdo en la manutención”. RELACIONADO: ¿Se casa Mayeli Alonso? Image zoom Pese a todo, Alonso no pretende utilizar medios legales para obtener una manutención porque sola ha podido sacar adelante a su familia. “Nunca vi el dinero como un problema para tener él y yo. Nunca quise pedir nada porque creo que, hasta ahorita yo puedo hacerlo [mantener a sus vástagos]. Si en algún momento mis hijos necesitan algo pueden ir libremente a pedirle algo a su papá y creo que se los va a dar”, advirtió. “Creo que la responsabilidad mía no es pedirle, creo que la responsabilidad de él es darlo”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayeli Alonso es sincera al relatar que el proceso de separación la mantuvo muy asustada ante los ataques que recibió. Sin embargo, esa experiencia le permitió descubrir que es una mujer fuerte y capaz de vencer cualquier obstáculo. Pese a todo, les ha inculcado a sus hijos el respeto hacia todos los miembros de la familia de Lupillo Rivera. “Fue algo muy difícil. Más que nada el temor de enfrentarme a algo que no era nada más una persona, eran varias, y al mundo. Llegué a tener mucho miedo”, confesó. “Llegué a pensar que iba a perder todo, que me iban a destruir. Todo lo que pasó en mi divorcio eran noticias muy malas en contra mía. Fue algo muy espantoso”. Advertisement

