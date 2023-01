Mayeli Alonso revela motivos de su separación de Lupillo Rivera Tras diversos rumores alrededor de su separación, Mayeli Alonso habla por primera vez de los motivos que terminaron con el matrimonio de 13 años con Lupillo Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el 2019, se confirmó la separación de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera tras trece años de matrimonio y dos hijos en común. Los rumores detrás del término de la relación sentimental incluyeron una supuesta infidelidad y una trío sexual. Durante todo este tiempo, ninguno de los involucrados había hablado al respecto, hasta ahora, ya que a empresaria dio a conocer los motivos. Si bien, la famosa confirmó que el mencionado encuentro sexual entre la pareja y otra persona había sucedido, eso no había sido relevante; sin embargo, una de sus amigas habló con el cantante y le hizo creer que ella había recibido flores de un médico; lo cual, ocasionó la desconfianza del intérprete de "Sufriendo a solas", quien le exigió el teléfono móvil para revisarlo. "Me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo: 'dame tu celular, quiero ver tu celular'; y yo [respondí] '¿qué quieres?', y le di mi celular, se lo di y se lo abrí, no encontró nada, nada", relató durante el reality donde participa Rica, famosa, latina (Estrella TV). Pese a que la famosa demostró su inocencia, las dudas por parte del representante de regional mexicano continuaron a tal grado que comenzó a investigarla con sus personas cercanas; lo cual, ocasionó el rompimiento pese a que estaba muy enamorada. Mayeli Alonso y Lupillo Rivera Mayeli Alonso y Lupillo Rivera | Credit: Sipa/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recuerdo que llegué y le dije: 'cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos'. Agarré mis cosas y se los juro por Diosito santo, nunca regresé", continuó. "Mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija era más fuerte que el amor que yo tenía, por que yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida". Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera la buscó tras comprobar que no había ninguna infidelidad, pero las cosas no pudieron solucionarse y el divorcio fue inminente.

