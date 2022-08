Mayeli Alonso regresa a la pantalla pequeña tras salir de La casa de los famosos La exesposa de Lupillo Rivera fue la primera participante eliminada de La casa de los famosos, que esta noche anunciará a su ganador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayeli Alonso no teme a las cámaras y parece disfrutar compartir su vida – y opiniones - frente a millones de televidentes. Su corto y controversial paso por La casa de los famosos (Telemundo), parece no haber dejado un mal sabor de boca a la empresaria, sino todo lo contrario. Su fallida estancia en el exitoso reality que esta noche anuncia a su ganador, fortaleció el apoyo de sus seguidores y se ganó el corazón de miles de televidentes que señalaron su salida de injusta. Y los ejecutivos de otra televisora pusieron atención a su fama. Su popularidad no pasó desapercibida y ahora la empresaria regresa a la pantalla chica como toda una reina del reality, a hacer de las suyas, en la nueva temporada del programa que la lanzó a la fama: Rica, Famosa, Latina por Estrella TV. "¿Están listos para @rflatinatv?", preguntó en su cuenta de Instagram tras el anuncio de su participación. "Qué nervios". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayeli Alonso Credit: Instagram/@mayelialonsooficial No es para menos. El programa logró reunir a seis polémicas y exitosas mujeres cuyas personalidades y carácter prometen mantener a los televidentes al borde de sus asientos. La exesposa de Lupillo Rivera dará la batalla junto Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán; Kimberly Loaiza, esposa del cantante Edwin Luna; Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr.; y su aparente archirrival, la actriz Brenda Zambrano. "Definitivamente sé que será la mejor temporada de Todas. No somos las 'Súper Ricas'. Somos las 'Riquísimas'", aseguró. Al parecer, nada estará fuera del límite para Mayeli, quien había participado en la tercera temporada del reality, cuando aún estaba casa con el llamado 'Toro del corrido'. Fue ahí donde la empresaria sacó a relucir su carácter fuerte y firme, defendiéndose con uñas y dientes de quien fuera necesario, dejando en claro que no le teme a "nada ni nadie". Tal y como lo demostró en La casa de los famosos, que llega a su fin esta noche. ¿Quién será el ganador? Rica, Famosa, Latina se estrena el próximo 16 de septiembre a las 7 p.m. por Estrella TV.

