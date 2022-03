Mayeli Alonso confiesa que perdió un bebé tras golpiza de una expareja: ¿de quién se trata? Mayeli Alonso aseguró en una conversación con sus seguidores en redes que fue víctima de violencia doméstica estando embarazada, lo que hizo que perdiera el bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayeli Alonso ha hecho una de las confesiones más difíciles para cualquier mujer, una que ha callado durante años y que compartió por primera vez con sus seguidores. Aseguró que estando embarazada fue víctima de violencia doméstica, lo que hizo que perdiera el bebé. Fue durante un live con sus seguidores en que la ex de Lupillo Rivera se sensibilizó sobre este tema que hasta ahora mantenía en secreto. "En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé", aseguró la mexicana. "He pasado cosas bien cabr**s", añadió. "Estaba revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no le he dicho a la gente, un día se los voy a platicar", añadió. En su directa Alonso no dijo de qué expareja se trataba, pero sin embargo insistió en que Rivera, con quien estuvo casada por 13 años y con quien tiene dos hijos, la defendió en muchas ocasiones. En 2019 Alonso y Lupillo pusieron fin a su relación en no muy buenos términos. En ocasiones anteriores, la empresaria ha asegurado que el cantante no se hace responsable de la manutención de los hijos de ambos, Lupita Karizma y L'rey, ambos menores de edad. "Antes de que me divorciara, [Lupillo Rivera] no me apoyaba con ningún peso, ni un dólar, nada. Todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mis hijos, las escuelas, vacaciones, seguros de salud, visitas al doctor [las pago yo]", dijo a los medios de comunicación. "Creo que nada más le paga las clases de béisbol a mi hijo". Lupillo Rivera y Mayeli Alonso Credit: Aaron Davidson/Getty Images for Univision Communications SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que Alonso ha tenido que atravesar situaciones incómodas a lo largo de su vida, recientemente escribió una reflexión en sus redes sociales de cómo los peores momentos la han hecho levantarse. "Estoy orgullosa de los momentos en los que he estado en el suelo, gritando con dolor 😔 pero también de las oportunidades que he sabido tomar, de saber que lo que hoy tengo ha sido por mi trabajo, mi esfuerzo, porque no me he dejado vencer cuando todo parecía gris😔 He aprendido a felicitarme por ser la maravillosa mujer que soy, con esos defectos incomprensibles para muchos", dijo.

