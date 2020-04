Mayeli Alonso ofrece ayuda a los desempleados por la crisis del coronavirus La empresaria Mayeli Alonso ofreció una mano a quienes se han quedado sin empleo por la crisis del coronavirus. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mayeli Alonso simpatiza con la difícil situación económica que están atravesando muchos de sus seguidores por la pérdida de empleos a causa de la pandemia del coronavirus. Si bien dejó en claro que no es millonaria, desea brindar una mano a quien lo necesite, a través de su compañía de productos dietéticos Evolution Fit. La empresaria aseguró que tanto ella como su equipo están disponibles para ayudar en este momento de crisis. “Es hora de que nos unamos como humanidad”, escribió en un comunicado compartido en sus redes sociales. “Ha habido miles de personas desempleadas debido a COVID-19. Evolution Fit se ha unido para ayudarlo. Si usted o alguien que conoce está teniendo dificultades, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico. Mi equipo y yo ayudaremos”. Aunque no especificó el tipo de ayuda que proporcionará, la empresaria promete aliviar un poco la situación por la que atraviesan millones de personas alrededor del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayeli se ha mantenido ocupada durante esta cuarentena agregando artículos a su línea de productos, e incluso produjo un nuevo antibacterial ante la escasez de este producto. Advertisement

