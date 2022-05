¡Exclusiva! Las fuertes confesiones de Mayeli Alonso tras su salida de La casa de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mayeli Alonso Credit: Telemundo Mayeli Alonso habla en exclusiva con People VIP tras su salida de La casa de los famosos. La empresaria mexicana, ex de Lupillo Rivera, habló sin censura sobre lo que vivió dentro de la casa. ¿Qué dijo de Osvaldo Ríos, Niurka Marcos y Laura Bozzo? Empezar galería Decepciones En entrevista con Kika Rocha, Mayeli Alonso se desahogó sobre sus vivencias en este reality show y asegura que vivió "momentos muy amargos". "Yo descubrí hipocresías, descubrí muchas traiciones", relata. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sin arrepentimientos "A fin de cuentas fue una experiencia única que Dios me dio la oportunidad de vivirla para algo", reflexiona, agradeciendo a Telemundo por la oportunidad de estar en su pantalla. "En esa semana que fui hice lo que tenía que hacer y me siento contenta", asegura sobre su paso por el reality show. 2 de 10 Ver Todo ¿Amigas o rivales? "Me llevé muy bien con Laura, le tomé mucho cariño", dice sobre Laura Bozzo. "Yo tenía una perspectiva totalmente diferente de La Señorita Laura. Me topé con una mujer muy sensible, que se ganó mi corazón". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Traicionada Mayeli asegura que el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos la traicionó en el programa. "Siempre vi al señor con mucho respeto. Me llevé un trago amargo. Ver que él fue que me dio dos puntos se me hizo una traición muy triste", reconoce sobre la votación para que ella fuera eliminada. "Me caló, me sentí mal, me llevé una gran sorpresa al escucharlo". 4 de 10 Ver Todo Trago amargo "Soy de las personas que no juzgan por el pasado de las personas sino por el presente entonces yo quise llegar a él y conocerlo", dice sobre Osvaldo Ríos. "Me encariñé con él, le pedí a mis seguidores que lo apoyaran. Fue algo equivocado que hice. Confío demasiado en las personas que veo que me tratan bien, pero al final me traicionan. Eso me dio muy mal sabor de boca". 5 de 10 Ver Todo Lecciones de vida "La lección más grande que aprendí ahí es no entregar mi corazón al cien por ciento como lo hice con algunas personas. La lección más grande es cuidar mi alma, mi entorno, mi energía", afirma. "Yo entré mi dadivosa de amor, muy abierta a todo, y creo que ahorita ya voy a tener mis límites con las personas que voy conociendo". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La Mujer Escándalo "Con Niurka trabajé antes en otro proyecto y tenía una relación buena con ella. Eramos buenas amigas. Antes de entrar a la casa tuve una conversación con ella. Le dije que estaba contenta por estar con ella", dice sobre la vedette cubana Niurka Marcos, mejor conocida como La Mujer Escándalo. "Al entrar a la casa siento que todo cambió. Le platiqué que yo había sido sometida a un tratamiento de fertilidad, que había subido un poquito de peso, que yo lo único que le pedía era apoyo hacia mi persona en ese aspecto. La veo que tiene un cuerpazo. Dije: 'Quiero apoyo en ese momento tan difícil que es a veces para las mujeres bajar de peso'. No se dio entre ella y yo esa amistad, esa solidaridad". 7 de 10 Ver Todo Abriendo el corazón "Fue parte de mi vida, a mí me encanta platicar de lo que yo viví, de lo que yo soy, de lo que yo pasé.", dice sobre su exesposo Lupillo Rivera. "Es algo inevitable hablar de él o de cosas de mi pasado". 8 de 10 Ver Todo Mirando hacia adelante "Vienen muchas cosas nuevas. La verdad yo nunca me esperé tener tanto amor de mis fanáticos al salir de la casa", cuenta Mayeli. "Vienen muchos proyectos para mí, tengo otro reality en puertas, otro proyecto con una compañía muy importante". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Actitud positiva "Ver el amor de la gente me llena de vida", dice la estrella de 36 años. "Momentos bonitos viví porque conocí gente muy bonita. Eso me dejó bueno", añade sobre el reality show donde hizo amigas como Laura Bozzo, Brenda Zambrano y Julia Gama. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

