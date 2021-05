¡Arrestan a Mayeli Alonso en compañía de Jesús Mendoza en un aeropuerto de México! La supuesta pareja tuvo un fuerte contratiempo con una de las responsables de la aerolínea y el enfrentamiento terminó con ambos detenidos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando todo el mundo creía que Mayeli Alonso ya era una mujer soltera y había terminado su relación con Jesús Mendoza, una nueva aparición juntos vuelve a dejar abierta la incógnita. Desafortunadamente, la supuesta pareja no protagonizó una imagen idílica sino todo lo contrario. Ambos fueron detenidos por las autoridades en un aeropuerto de México tras el fuerte altercado que tuvieron con una responsable de la línea aérea en la que viajaban. Si el asunto vio la luz fue porque la propia Mayeli lo grabó con su celular y así mismo lo publicó en sus redes sociales para que no hubiera malentendidos. "A 5 minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no van a poder pasar mi maleta porque está muy grande. ¡Tenía que pagar 1.500 por una maleta! La íbamos a pagar y de repente cierran las puertas del avión", describe en su video. Según Mayeli, la persona que les atendió no les ayudó, por el contrario ignoró su tarjeta de crédito y directamente cerró el vuelo sin darles la oportunidad ni siquiera de embarcar. La discusión entre Mayeli y la mujer llegó a mayores hasta tal punto que hubo agresión por parte de la ex de Lupillo Rivera que hizo que interviniera la seguridad del lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dos videos de 15 minutos cada uno la empresaria grabó todos los detalles de lo sucedido, incluido el momento en que fue detenida por las autoridades y subida al coche de patrulla. Mayeli estuvo acompañada por Jesús en todo momento quien apoyó su testimonio de principio a fin frente a los policías. Los que en su día fueron pareja venían de un viaje familiar de lo más feliz que quedó tristemente empañado con este feo capítulo. A través de sus historias en Instagram confirmó que ya estaba en libertad y prometió informar de todo lo sucedido. Mayeli Alonso Mayeli Alonso | Credit: IG/Mayeli Alonso "Hasta ahorita todo bien. Ya estoy fuera de la delegación. Mañana les mantendré informados de lo que pasó con detalle de este incidente tan desagradable", apuntó.

