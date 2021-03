¡Confirmado! Mayeli Alonso vuelve a ser una mujer soltera y sin compromiso La ex de Lupillo Rivera confirmaba la noticia de su ruptura con Jesús Mendoza en sus redes tras ser preguntada por sus seguidores. "Jesús y yo ya no estamos juntos". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de una semana de rumores sobre la supuesta ruptura entre Mayeli Alonso y su novio Jesús Mendoza, finalmente ha sido la modelo quien ha confirmado la noticia en un tajante mensaje en sus redes sociales. La ex de Lupillo Rivera contestaba a una serie de preguntas de sus fans sobre temas variados e, inevitablemente, una de ellas hacía referencia a su relación sentimental. "¿Terminaste con Jesús?", le preguntaron. A lo que ella contestó sin dobleces. "Jesús y yo ya no estamos juntos. Nuestra relación tiene una pausa indefinida", lee una parte de su respuesta. Después de aclarar su situación actual y confirmar su soltería, Mayeli pidió respeto por el momento tan delicado que está viviendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por preguntar pero les pido que nos den tiempo para procesar esto bien", concluyó con todo el cariño a sus fans. Mayeli y Jesus Mendoza Image zoom Credit: Instagram Los dimes y diretes de su separación no precisamente en los mejores términos lleva días rondando por las redes. Por su parte, Jesús también compartía su malestar personal en su perfil de Instagram. Aunque no dio la razón, dejó saber a sus seguidores que padecía de ansiedad. "Jamás había conocido la ansiedad, yo pensé que no existía, es real", escribió. Un mensaje que denota su pena por la situación sentimental que atraviesan, pero que tiene toda la intención de hacer frente con fuerza. "Seguimos echándole ganas", concluyó el artista.

