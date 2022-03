Mayeli Alonso revela que el bebé que perdió por una golpiza era de Lupillo Rivera Mayeli Alonso ha revelado más detalles de ese traumático incidente del cual nunca antes había hablado, entre ellos que el responsable de que perdiera el bebé era alguien cercano a la familia Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días Mayeli Alonso se sinceró con sus seguidores al revelar que había perdido un bebé a causa de una golpiza. Ahora la empresaria ha revelado más detalles de ese traumático incidente, del cual nunca antes había hablado, y entre otras cosas dijo que el responsable de esa desgracia era alguien cercano a la familia Rivera. Alonso, quien estuvo casada con Lupillo Rivera por 13 años y con quien tuvo dos hijos, confesó que ese embarazo que perdió producto del violento suceso era del Toro del Corrido, explicó en declaraciones al show La mesa caliente (Telemundo), Mayeli Alonso Credit: Instagram/@mayelialonsooficial "Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una expareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo", aseguró. "Tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé", indicó. Según Alonso, este hubiese sido su "segundo hijo". Cuando a la empresaria le preguntaron por el nombre de la persona que la había golpeado, solo dio algunas pistas. "No quiero decir el nombre, pero fue una mujer", sostuvo. "Fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos". Mayeli Alonso y Lupillo Rivera Mayeli Alonso y Lupillo Rivera | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications "Y sí fue algo muy fuerte, de hecho nunca había hablado así, solamente a la gente cercana", añadió. La mexicana dijo que en ese momento no levantó cargos contra la mujer "porque era una persona muy allegada a nosotros". También reconoció que "vivió años sin poderlo superar", lo cual "no podía entender". Alonso aclaró que la persona que la golpeó no era Karina Rivera, hija de Gustavo Rivera, con quien también tuvo un enfrentamiento. "No, no fue en esa pelea con su prima", dijo. "Esa pelea fue cuando falleció Jenni [Rivera], como al año". Mayeli Alonso Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana Alonso contó a sus seguidores el lamentable incidente que había atravesado. "En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé", aseguró la mexicana. "He pasado cosas bien cabr**s", dijo. Por el momento, al parecer la empresaria no piensa revelar el nombre de la supuesta culpable, aunque es un tema que innegablemente le sigue afectando.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mayeli Alonso revela que el bebé que perdió por una golpiza era de Lupillo Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.