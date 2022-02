Mayeli Alonso acusa a Chiquis Rivera de mentir en su libro Invencible Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera, dio su opinión sobre el libro autobiográfico de Chiquis, que tanto a dado de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El libro más reciente de Chiquis Rivera cuenta una serie de reveladoras y escandalosas situaciones que la joven supuestamente vivió al lado de su familia. Desde supuesta violencia en su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez, hasta los pleitos entre sus tíos y otros familiares. En Invencible, la intérprete y empresaria cuenta una supuesta pelea entre sus tíos Lupillo y Gustavo, la cual habría presenciado la ex del llamado Toro del corrido, Mayeli Alonso. Sin embargo, la empresaria y magnate del maquillaje desmiente tajantemente que haya sido testigo de esa confrontación. "Para las personas que me preguntan sobre la situación donde Chiquis habla sobre un altercado entre su tío Lupe y Gustavo en el cual yo estuve presente, les quiero decir que no sé hasta qué punto este libro sea verdad o sea mentira, pero en este caso es una total mentira", declaró Mayeli en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayeli Alonso y Chiquis Rivera Credit: Instagram; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Además señaló que la única pelea en la que estuvo involucrada, fue el ahora famoso altercado tras la muerte de Jenni Rivera. en el que asegura que sus hijos fueron atacados por Gustavo. "El problema que hubo entre nosotros (L.G.K.M.) no fue por ninguna gira, ningún interés de ese tipo", explicó. "Fue porque teníamos muchas cosas que solucionar como padres, mis hijos fueron atacados siendo unos niños chiquitos, su tío Gustavo los atacó junto conmigo. Aquí no hubo un malentendido por ninguna gira". La exesposa de Lupillo aseguró que la muerte de Jenni llevó a la separación de la familia Rivera y que por su parte, decidió alejar a sus hijos de la familia de su padre tras el incidente con Gustavo. "Ellos deberían de dejar de ser tan egocéntricos y sean más humanos. Tampoco por dinero fue, ellos nunca aceptaron el error de su tío, por eso la familia se separó después de que Jenni se nos fue. Ese fue el verdadero motivo de que Lupillo ya no quiso estar cerca de ellos y no apoyaron a mis hijos en eso, ni a mí. Yo creo éramos los malqueridos…a lgunos se van a acordar", escribió. "Para ellos todo era 'normal', para nosotros ¡no era normal! Estábamos muy tristes, enojados y mis niños tenían miedo, por eso los alejamos de todos", agregó. Mayeli Alonso Mayeli Alonso Instagram | Credit: Mayeli Alonso/Instagram Mayeli confirmó que la pelea que Chiquis detalla en el libro aparentemente con una de sus primas, sí sucedió, pero aclaró que no fue como lo describe la cantante. "La prima no me quebró la nariz. Tuvimos un pleito y a pesar de que me pegó a la mala estando descuidada, peleé. Como siempre no me rajo. Pero hasta el día de hoy nadie me ha hecho ese tipo de daño gracias a Dios", aseguró. Sin embargo, en redes sociales circula una supuesta declaración de Karina Rivera, en la que asegura que Alonso tampoco está contando la versión real de los hechos. "Le puedes mentir al mundo, pero tú y yo sabemos lo que pasó ese día y porqué. Todavía sigues con tus cuentos de tus hijos, cuanto tú los pusiste en peligro. Fabricaron todo", publicó Karina en sus historias de Instagram. "Te quebré esa nariz, te arrastré como la basura que eres y siempre serás. Te escupí la cara, y a la mejor esos golpes de cráneo al cemento te hizo mal. Tú fuiste a buscarme y me defendí". Mayeli Alonso Mayeli Alonso IG Capture | Credit: Mayeli Alonso/Instagram La joven continuó describiendo su versión de los hechos, asegurando que estaba de por medio la seguridad de sus padres y arremetió con la empresaria por llamarla mentirosa. "El hecho que ni siquiera te diriges a mí directamente para decir que estoy mintiendo demuestra la pe….a que eres", puntualizó. Sin duda, las declaraciones de Chiquis en el libro han abierto una caja de pandora que tiene a la familia Rivera con los guantes puestos listos para dar la batalla.

