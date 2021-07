Luego de que Lupillo Rivera expresara su enojo por un vídeo en el que aparece su hija Lupita, de 15 años, disfrutando una noche de fiesta junto a su mamá, la empresaria Mayeli Alonso no se queda callada y le respondió públicamente a su exesposo.

El cantante aparentemente se enfureció tras ver a su hija adolescente rodeada de adultos bebiendo mientras uno de ellos baila de una manera sensual pretendiendo hacer un strip tease en pleno restaurante. La escena parece haber sido tan repugnante para el cantante que, tras recibir la grabación por parte de una fanática, inmediatamente llamó a su hija para abordar la situación.

"Recibí un vídeo que no me gustó. Tuve que llamarle a mi hija Lupita y preguntarle de una situación que pasó ahí", reveló durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. "Miré el video, no me gusto, me encabroné, la verdad sí estoy enojado porque está pasando ahí una situación que no debe de pasar con una menor de edad, que es mi hija. Son cosas que no deben de pasar y es mi hija, y si tenga que caer quien caiga, lo voy a hacer [proceder] porque es mi hija".

Además, el llamado Toro del Corrido envió una amenaza al protagonista del vídeo y aseguró que le caerá a golpes cuando lo encuentre.

"Están ahí tomando y haciendo una fiesta y eso está bien, pero ya cuando se pasan de la raya y le faltan al respeto a Lupita, ahí si hay problemas… No debes faltarle al respeto a los hijos de alguien más. No te subes a una mesa a bailar y lo haces enfrente de una niña de 16 años… La neta ese pedo no va", dijo. "Lo estoy buscando [a un hombre de nombre Poncho] y lo voy a madrear, realmente lo voy a hacer….eso no se hace enfrente de los niños, eso no se hace frente a los menores de edad".

Sin tiempo que perder, Alonso recurrió a sus redes sociales para dirigirse directamente al padre de sus hijos y defender su comportamiento como madre.

"Mi hija no estaba en esa mesa. [Lupe] dijo que estaba molesto, que le molestaba mucho, que era algo que iba a arreglar, que [le molestaba que] una persona estuviera bailando y bromeando como si se fuera a bajar el pantalón por atrás. En la mesa que pasó eso no era la mesa [en la] que estaba mi hija, déjame te aclaro", expresó firmemente la empresaria.

"Yo creo que tú sabes Lupe, perfectamente, que si alguien cuida bien a mis hijos, soy yo. Tal vez te molestó ver que ya era tarde y la niña andaba conmigo. Te molestó lo que pasó, que ella viera eso. Pero yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en internet de tu familia que la puedan traumar más. Hay gente de tu familia que enseña las nalgas y yo creo que ese es un trauma más grande para un niño y no pasa nada porque mi hija es una niña madura, mi hija sabe los límites de las cosas", agregó.

Alonso, además, señaló al cantante por no hacerse cargo económicamente de sus hijos y le recordó todos los logros de la adolescente, que ya es toda una exitosa empresaria a su corta edad.

"Te molesta vernos divirtiéndonos en alguna fiesta, haciendo algún tipo de bailes raros que hace toda la gente que se divierte, te molesta mucho eso. Pero, ¿no te molesta que yo le pague la colegiatura a tus hijos verdad? No te molesta que yo le tenga un chofer 24/7 para la hora que tú le hablas a mi hijo, yo te lo llevo a la puerta de tu casa sea la hora que sea, porque tú hay veces que ni siquiera le has podido dar un ride a mi hija a la escuela", reveló.

"No te molesta que mi hija no te ha exigido ni siquiera un regalo en Navidad porque el único regalo que le diste en Navidad fue hace un año, dos lipsticks y una pijama de $5. No te molesta eso ¿verdad?", agregó.

Ya entrada en las acusaciones, la empresaria se le fue a la yugular al cantante y le pidió que actuara como adulto para tratar las cosas de sus hijos.

"Hay que ser claros, el día que algo de mis hijos te moleste, te voy a pedir por favor que tengas el valor de agarrar tu teléfono y le pidas permiso a la… a tu mujer, a tu novia, para hablarme como un adulto", le pidió.

"Porque mis problemas que yo he tenido con mis hijos, te los he dicho directamente a ti, y te voy a pedir a ti, como le voy a pedir a todos los programas de televisión, que por favor paren con sus cosas. Los únicos que pueden decir algo son mis hijos, y mi hija ya está grande. El día en el que yo cometa un error, ella lo dirá", señaló.

Alonso aprovechó su transmisión en vivo para reiterar que los comentarios del cantante son parte de una campaña de desprestigio por parte del padre de sus hijos, quien se ha unido a su archienemiga y exsocia, la empresaria Daisy Cabral, con quien enfrenta una batalla legal.

"Es un trato de una campaña tratando de desprestigiarme, que la verdad no lo van a lograr. No lo van a lograr porque la gente no es tonta… soy, una mujer común y corriente [que se divierte], no quiere decir que soy yo una mala mama, ¿en qué momento?".

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera Mayeli Alonso y Lupillo Rivera | Credit: Instagram/@mayelialonsooficial; Charley Gallay/Getty Images for Bud Light

Lupillo le contestó a los fanáticos de su ex, quienes salieron en defensa de la empresaria y halagaron su trabajo como madre.

"Aquí me están poniendo que mis hijos tienen buena madre, pero el video que me mandaron ayer estuvo muy mal", dijo el cantante. "Nunca he hablado mal de una pinche mujer yo, jamás, en lo absoluto, no ocupo. La mujer [Mayeli] ya pasó, ya se fue, gracias y a seguir adelante, y así debe de ser la vida".