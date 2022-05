Cuñada de Alejandra Guzmán revela separación de Luis Enrique Guzmán Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, quien ha estado en el ojo del huracán desde hace un tiempo, ahora habla abiertamente sobre su situación matrimonial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un mes, se dieron a conocer unos audios de Mayela Laguna, la esposa de Luis Enrique Guzmán, donde lo acusa de no hacerse cargo de su manutención y la del hijo de ambos. Además, hace algunos señalamientos en contra de otros miembros de la familia de su marido; ahora, revela que esa situación ocasionó la separación de la pareja. "Sí estamos separados; me fui de su casa hace un mes, por lo de los audios. Para que no se digan cosas que no son", reveló al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Contrario a lo que pudiera pensarse, este distanciamiento ha sido benéfico para el matrimonio porque están iniciando una nueva forma de relacionarse, la cual está fortaleciendo la relación entre ambos. "Esta separación nos sirvió mucho para que sea un parteaguas en nuestra relación y valorarnos, y ver por qué también salió todo. Estamos él en su casa y yo en la mía; juntos pero no revueltos. Estamos iniciando una relación de noviazgo, pero con un hijo", agregó. Ahora, la cuñada de Alejandra Guzmán asegura que con esta nueva situación "estoy mucho más tranquila, gracias a Dios, en ese aspecto"; así que es una situación que está superando. Respecto al enfrentamiento a golpes que sostuvo hace un tiempo con la rockera, la señora asegura que efectivamente ocurrió, pero ya quedó en el pasado. Alejandra Guzmán, Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán Credit: Luis Enrique Guzmán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue hace mucho tiempo, eso ya había salido y aclarado", relató. "Nos llevamos como hermanas. Nos enojamos y nos reconciliamos como hermanas, como cuñadas que somos". Mayela Laguna es la madre de Apolo, el que se ha referido como heredero universal de Alejandra Guzmán. De hecho, la primera ha mencionado que conocía las intenciones de la cantante de dejarle sus bienes al menor.

